La Juve fa le fiamme a centrocampo: il duello con i nerazzurri che ‘finanzia’ il Milan

La Juventus è pronta a scatenarsi a centrocampo in estate, tra Koopmeiners e una lunga lista di nomi: tra questi un nome inaspettato cresciuto nel Milan

Mediana di fuoco. La Juventus in estate ha già pronta la rivoluzione per il centrocampo, tra ringiovanimento e l’apertura di un nuovo corso con calciatori forti ma soprattutto under 25 come orientamento. I nomi sono tantissimi, tutti importanti e di prospettiva oppure già affermati. E per questo portano in dote pure una concorrenza molto alta e spesso pure una valutazione stellare.

Il sogno più grande ovviamente è quello rappresentato da Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che vuole almeno 60 milioni per lasciarlo andare. Su di lui c’è anche la Premier League, Manchester United e Tottenham su tutti. È chiaro, la lista è lunghissima e passa anche per calciatori come Hojbjerg, Khephren Thuram, ancora Samardzic che potrebbe tornare d’attualità, o ancora Andrea Colpani che piace anche a Lazio e Inter. Senza dimenticare Lewis Ferguson, che sta facendo benissimo al Bologna. Non solo, perché ‘Il Corriere dello Sport’ è tornato a parlare anche di Gabri Veiga, che invece proprio non è riuscito a decollare in Arabia Saudita. In estate ha rifiutato il Napoli per i soldi dell’Al Ahli, ma da quello che arriva non si trova bene e non vedrebbe l’ora di tornare in Europa. Giuntoli lo voleva al Maradona, era un pupillo, ora può tornare di moda. Senza contare Sudakov dello Shakhtar Donetsk, super talento che però ha una clausola da 100 milioni di euro. Ca va sans dire.

La Juve segue Brescianini del Frosinone: c’è anche l’Atalanta

Secondo ‘Tuttosport’, però, la Juventus starebbe seguendo con interesse anche un altro profilo, un po’ a sorpresa. Si tratta di Marco Brescianini, factotum del Frosinone che gioca a centrocampo ma in questa stagione si è adattato un po’ dappertutto. Ad esempio contro il Milan ha giocato da terzino vista l’emorragia in quel ruolo per Di Francesco. È cresciuto proprio in rossonero, in via Aldo Rossi non hanno interesse ma comunque mantengono il 50% sulla futura rivendita. Quindi tutto aperto per il classe 2000 dei ciociari, che ormai si sta consacrando in questo campionato.

I bianconeri lo tengono d’occhio, forti anche dei rapporti ormai consolidati con il Frosinone: Giuntoli ci aveva provato a gennaio prima di Alcaraz, ma Angelozzi non poteva privarsi di un giocatore così importante a metà stagione. In estate il discorso sarà diverso e insieme alla Juve ci sarà anche l’Atalanta, che segue Brescianini da diverso tempo e dovrà con tutta probabilità sostituire proprio Koopmeiners. È una Signora che vuole diventare sempre più giovane e per questo è a caccia di altri giovanissimi talenti da lanciare, i nuovi Soule e Yildiz o Huijsen. Oltre ad Adzic e Bardo, l’ultimo obiettivo sarebbe Paris Brunner. Attaccante classe 2006, gioca nella cantera del Borussia Dortmund e il padre-agente sta sondando tutte le proposte che arrivano. In Germania assicurano che ora si trova in Italia e sta parlando con la Juve e con il Milan. Poi c’è anche un 2007, Guido Della Rovere, della Cremonese: su di lui anche il Bayern Monaco.