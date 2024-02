UFFICIALE: stangata del giudice sportivo, dieci mesi di squalifica

Stangata ufficiale del giudice sportivo che usa la mano pesante: squalifica complessiva di dieci mesi, cosa è successo

Una squalifica di dieci mesi complessivi è la decisione della FIGC, al termine delle indagini che hanno fatto emergere una condotta scorretta piuttosto grave da parte di due dirigenti calcistici. Sanzione da ripartire in cinque mesi ciascuno, tra il presidente di una società e uno dei dirigenti suoi sottoposti.

Siamo nel campionato di Prima Categoria in Veneto, girone B. A essere coinvolta è la ASD Pro Sambonifacese 1921, per quanto compiuto dal suo presidente Gabriele Ottavio Tessari e dal dirigente Massimo Franchetto.

Il primo ha ordinato il trasferimento in prestito dei giocatori Daniel Cecconato e Filippo Feltre alla ASD Albaredonco, vincolandolo a un accordo con il suddetto club per l’utilizzo del loro campo da gioco. Avallando poi il comportamento del secondo, che ha richiesto al direttore sportivo della USD Longare Castagnero il pagamento di 3mila euro per la cessione del giocatore Kevin Guarda o di 1500 euro per il suo prestito, e proponendo all’allenatrice Maria Venzo, madre di Guarda, di rinunciare alla cifra spettante di 750 euro per lo svincolo del figlio.

Le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne i cinque mesi di inibizione ai dirigenti e una multa di 500 euro a carico della Sambonifacese, da pagarsi entro 30 giorni pena la risoluzione dell’accordo di patteggiamento stesso.