Juve, hai visto Calhanoglu? Rimpianto per il centrocampo bianconero. I nomi per l’estate

La Juventus torna al lavoro, dopo la pausa di ieri. Nella testa dei tifosi bianconeri, ci sono ancora le immagini della sfida del ‘Giuseppe Meazza’ contro l’Inter. La sconfitta è da archiviare e nel mirino c’è già la sfida di lunedì contro l’Udinese

Uno dei grandi mattatori della serata milanese è stato Hakan Calhanoglu, regista del’Inter che ha fatto ammattire le fila bianconere. Il turco è ormai uno dei migliori nel suo ruolo.

Per la Juventus questa è la settimana successiva alla sconfitta nel ‘Derby d’Italia’ contro l’Inter. I bianconeri sono tornati a Torino e lunedì si sono rimessi al lavoro: scarico per chi ha giocato, allenamento in campo con alcuni membri della Next Gen per gli altri. Ieri giornata di riposo e oggi ripresa degli allenamenti in vista della sfida con l’Udinese. Con la situazione infortuni da monitorare, tra Chiesa e Vlahovic, e con Perin out circa un mese.

La gara persa al ‘Meazza’ ha sancito la vittoria dell’Inter per 1-0, portando i nerazzurri a +4 con una gara da recuperare. Nella serata di domenica, uno dei migliori in campo del ‘biscione’ è stato Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha chiuso il big match con una percentuale di efficacia dei passaggi pari al 94%. Senza limitarsi al raggio d’azione corto, ma impegnandosi anche in verticalizzazioni sulla media-lunga distanza con una precisione da vero top nel ruolo. Il classe ’94 è anche il secondo, dietro al solo Henrikh Mkhitaryan, per chilometri percorsi nel corso della sfida (12,617), dimostrando di saper abbinare fase di impostazione e dinamismo ad alto livello.

Calciomercato Juventus, rimpianto Calhanoglu: tutti i nomi per il centrocampo bianconero

La Juventus deve lavorare sul centrocampo, non basta il colpo Carlos Alcaraz, anche per via della situazione contrattuale difficile di Adrien Rabiot. E pensare che nel 2021 Calhanoglu poteva essere bianconero.

Il turco Hakan Calhanoglu in questo momento è sotto i riflettori. Il calcio italiano (ri)scopre un giocatore che ha sempre dimostrato colpi dal grande talento, ma che sotto la guida di mister Simone Inzaghi ha raggiunto livelli mai toccati in carriera, complice anche il ‘nuovo’, ormai suo, ruolo di regista. Dalla scorsa stagione, dalla sfida di Champions League contro il Barcellona, è iniziata la nuova carriera del giocatore nato a Mannheim, in Germania. Con l’indisponibilità di Marcelo Brozovic, è iniziata una seconda giovinezza per ‘il maestro’ turco, ormai un vero e proprio regista.

Sembra ormai lontanissima l’estate del 2021, quando Hakan Calhanoglu ha lasciato il Milan a parametro zero, per accasarsi sull’altra sponda del Naviglio, e vestire la maglia numero 20 dell’Inter. La Juventus, ormai quasi tre anni fa, si era informata sulla situazione legata al trequartista/regista turco, proprio perchè a conoscenza della volontà di non rinnovare il contratto col ‘Diavolo’. Si può parlare di rimpianto? Forse è troppo, ma di certo in questa nuova vita da metronomo di centrocampo, il turco si sta dimostrando tra i migliori al mondo e di certo avrebbe alzato il livello della mediana bianconera. L’occasione è sfumata e chiaramente gli obiettivi devono essere altri. Il nome forte è quello di Teun Koopmeiners, che sicuramente non è un regista, ma che potrebbe permettere alla Juventus di assorbire il colpo dell’eventuale partenza di Adrien Rabiot, in scadenza – anche lui – di contratto.

Altri nomi sul taccuino di Giuntoli e Manna sono quelli del sempre chiacchierato Lazar Samardizc, per poi arrivare a un altro top della ‘Dea’, ossia Ederson. Senza dimenticare Lewis Ferugson, grande protagonista del Bologna di Thiago Motta. Con un eventuale arrivo dell’allenatore italo-brasiliano sulla panchina bianconera, lo scozzese può essere un nome da seguire con attenzione.