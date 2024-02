Errore amministrativo, UFFICIALE: la Lega fa saltare il trasferimento

Errore amministrativo nel corso del trasferimento, la Lega fa saltare tutto: c’è l’ufficialità

Una situazione che ha del clamoroso, con la Lega che fa saltare il trasferimento a causa di un errore amministrativo.

Un affare che pareva concluso, ma ora si è fermato tutto. Il Blackburn aveva infatti chiuso l’accordo con l’Orlando City per il passaggio dell’attaccante statunitense Duncan McGuire in Inghilterra con la formula del prestito. Un affare che non si è però concluso o che per lo meno sembrava essersi concluso. Perché i due club hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento e il giocatore è volato in Inghilterra, ma il club, che milita in Championship (Serie B inglese), si è visto negare dalla EFL (la federazione) il trasferimento.

Il Blackburn ha a proposito diramato un comunicato ufficiale, presentando ricorso.

“La proposta di trasferimento in prestito di Duncan McGuire ai Blackburn Rovers dalla squadra della MLS di Orlando City non è stata approvata dall’EFL fino ad oggi a causa dei documenti di registrazione presentati dopo la scadenza del trasferimento delle 23.

Tutta la documentazione necessaria firmata era stata completata prima delle 22:00 di giovedì 1 febbraio, tuttavia, a causa di un errore amministrativo, i moduli non sono stati elaborati entro i tempi prescritti.

Negli ultimi giorni si sono svolte discussioni approfondite con i rappresentanti legali e le autorità calcistiche competenti per cercare di raggiungere una soluzione urgente e positiva alla questione.

Gli avvocati del club hanno preparato i documenti richiesti e li hanno inviati al consiglio dell’EFL, che esaminerà il caso giovedì 8 febbraio.

L’Orlando City ha permesso a Duncan McGuire di rimanere nel Regno Unito, in attesa della decisione del consiglio dell’EFL. Tornerà negli Stati Uniti, dove si unirà nuovamente al suo club prima dell’inizio della stagione MLS 2024, nel caso in cui la sua registrazione non fosse approvata.

Se il ricorso dovesse essere respinto, il Blackburn Rovers tenterà di raggiungere un accordo precontrattuale con Orlando City nelle prossime settimane per consentire al giocatore di unirsi ufficialmente al club in modo permanente quando si aprirà la finestra di mercato estiva del 2024.

Al momento il club non farà ulteriori commenti in merito”.