Shock in campo, calcione del dirigente a un avversario: “Lo denunciamo alla Figc”

Un altro episodio violento nel calcio giovanile che vede coinvolto un dirigente e un calciatore della squadra avversaria, tutto ripreso in diretta

Il calcio delle divisioni cosiddette ‘inferiori’ torna a restituire l’ennesimo episodio di cronaca sportiva deplorevole per questo sport. L’aspetto peggiore, probabilmente, è che sia accaduto stavolta in una partita tra quelli che potremmo tranquillamente definire ancora dei ragazzini.

Il fatto è stato registrato a margine di un match della categoria Juniores, campionato under 18 del Lazio, tra TirrenoSansa e Mentana Calcio. Parliamo quindi di categoria regionale. Durante una rissa durante la gara tra calciatori che ha però coinvolto anche diversi componenti di staff e panchina, un dirigente del TirrenoSansa ha addirittura sferrato un calcione a un giocatore del Mentana, prendendolo tra l’altro di sorpresa. Un gesto che è stato ripreso in diretta e poi pubblicato sulla pagina Facebook della società lesa, con tanto di comunicato ufficiale.

Un dirigente sferra un calcione a un giocatore avversario: comunicato durissimo

“Ci troviamo a commentare un episodio grave, gravissimo. Un atto di violenza di un dirigente verso un nostro ragazzo durante la gara del Campionato Under 18 Regionale tra la nostra Società ed il Tirreno Sansa – si legge nella nota del Mentana Calcio -. Da genitori, istruttori, educatori ci sentiamo di denunciare questo episodio in tutte le sedi opportune per allontanare definitivamente questa persona dai campi di calcio”.

“Vogliamo trasmettere valori e principi ai nostri ragazzi al di là di ogni risultato sportivo. Vogliamo educare prima di allenare. Vogliamo ricordare a tutti che questo è in primis un gioco e tale deve rimanere. Ci teniamo a proteggere il nostro ragazzo, ad esprimere solidarietà a lui, alla famiglia e a tutta la squadra: siamo un’unica cosa e per questo procederemo a denunciare l’episodio presso la LND, FIGC E AIAC. Per togliervi ogni dubbio, pubblichiamo queste immagini“. E allegato, appunto, c’è proprio il video in cui si vede chiaramente il gesto violento e sconsiderato di un dirigente nei confronti di un ragazzo della squadra avversaria. Parliamo di episodi purtroppo sempre più frequenti nel calcio giovanile e in generale in quello dilettantistico, che spesso coinvolgono anche gli arbitri. Un tema grave che resta irrisolto.