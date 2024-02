Milan all’italiana senza Leao: uno dalla Juve, l’altro dal Torino

Il club rossonero potrebbe rivoluzionare la propria rosa in estate con la cessione dell’attaccante portoghese

Si discute già da diverse settimane del futuro di Rafael Leao al Milan. L’attaccante portoghese ha avuto un calo drastico in termini di numeri nell’ultima stagione, sebbene il livello del suo rendimento sia rimasto comunque quasi sempre positivo. Il suo ciclo in maglia rossonera, però, potrebbe essere giunto al capolinea, soprattutto se in estate dovesse arrivare un’offerta molto alta dall’estero.

Il nome dell’ex esterno del Lille, ad esempio, continua ad essere costantemente avvicinato al Paris Saint Germain, nell’ottica di una maxi rivoluzione estiva. I francesi potrebbero perdere Kylian Mbappé, giunto all’ultimo anno di contratto e nel mirino di un Real Madrid intenzionato a fare di tutto per averlo gratis. Del suo futuro non vi sono ancora grandi certezze, sia in un senso che in un altro, con la Premier League pronta in qualsiasi momento a mettersi di mezzo per tentare a suon di milioni lo scippo del fenomeno francese.

Un ragionamento nel quale il Milan non può non essere tenuto in considerazione. Tra i principali eredi di Mbappé al Psg, infatti, il nome di Rafael Leao appare in primissima fila. Per caratteristiche tecniche e capacità di determinare grazie alla sua incredibile velocità palla al piede, il portoghese viene visto come uno dei migliori attaccanti in circolazione per sostituire il francese sotto la Tour Eiffel. Per convincere i rossoneri a lasciarlo andare, però, sarà necessaria una maxi offerta superiore ai 100 milioni di euro.

Calciomercato Milan: Chiesa e Buongiorno coi soldi di Leao

Qualora il Milan incassasse una cifra di questo calibro per la cessione di Leao, ecco in entrata potrebbero aprirsi degli scenari parecchio interessanti.

Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, ad esempio, i tifosi sono stati chiamati a scegliere come investire l’eventuale bottino derivante dall’addio del portoghese. Al 36% ad avere la meglio su Twitter è stata la coppia formata da Chiesa e Buongiorno. Alle loro spalle Kelly-Zirkzee i più votati con il 29,3%, davanti a Di Lorenzo-Lukaku al 2,4% e Brassier-Sesko con il 9,8%.