Sostituzioni sbagliate e sconfitta a tavolino: dimissioni UFFICIALI

È accaduto di tutto nell’ultimo fine settimana nel campionato italiano di Serie D. Protagonista il Piacenza che si è ritrovato al centro di una situazione certamente dimenticabile

Ieri pomeriggio allo stadio Leonardo Garilli si è consumato lo scontro tra i padroni di casa del Piacenza e il Desenzano. Vittoria sul campo per 0-1 da parte degli ospiti, che accorciano a -5 in classifica dai biancorossi grazie ad un gol di Alborghetti al 31′.

Il tabellino parla chiaro, ma non dice tutto della sfida domenicale del Garilli che ha riservato un post gara ancora ricco di tematiche da sviscerare e che va a cambiare anche l’esito della partita. Il minuto realmente decisivo per la gara tra Piacenza e Desenzano è in realtà l’80’ quando i padroni di casa si ritrovano con in campo solo tre dei quattro giovani calciatori invece necessari ai fini del regolamento in questa categoria.

Sono rimasti in campo Napoletano, Moro e Tourè, e decisiva in negativo è stata la sostituzione tra Bassanini, che è un under, e Zini che è invece un over.

Il Piacenza sbaglia i cambi degli Under e perde a tavolino

Un errore nelle sostituzioni che costa al Piacenza la sconfitta a tavolino a favore del Desenzano, che al netto di tutto aveva in realtà già vinto la gara sul terreno di gioco.

Una situazione particolare che nel concreto sposta poco, ma che ha portato ad inevitabili reazioni dallo stesso mondo Piacenza. Sul sito del club biancorosso si legge infatti un comunicato chiaro che recita: “Il Piacenza Calcio, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio odierno durante la gara tra Piacenza e Desenzano, informa di avere accettato le dimissioni del dirigente addetto agli arbitri”.

Nella stessa nota ufficiale “la Società, inoltre, smentisce categoricamente di avere ricevuto le dimissioni dell’allenatore della prima squadra Stefano Rossini e conferma la piena fiducia nell’operato dello staff tecnico”.