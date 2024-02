Lesione al legamento, è UFFICIALE: lungo stop

Il difensore ha riportato un infortunio al ginocchio in occasione dell’ultimo match disputato in campionato

Nonostante la brillante vittoria centrata nell’ultimo turno di campionato, per il club non giungono certo buone notizie in seguito all’esito degli esami strumentali svolti nella giornata odierna dal calciatore.

Uscito per infortunio nel corso del secondo tempo della gara vinta ieri pomeriggio per 3-0 sul West Ham, Lisandro Martinez ha infatti riportato una lesione al legamento collaterale mediale. Il centrale argentino di proprietà del Manchester United dovrà dunque rimanere a riposo per almeno due mesi, in un momento cruciale della stagione per la formazione di Erik ten Hag..

Questa la conferma da parte dei ‘Red Devils’ che hanno diffuso pochi istanti fa la nota ufficiale sulla lesione del difensore: “Lisandro Martinez ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio e dovrebbe restare fermo per almeno otto settimane. Il difensore argentino ha lasciato il campo al 71′ nella vittoria per 3-0 sul West Ham United all’Old Trafford la scorsa domenica . Auguriamo tutti a Licha una pronta guarigione e non vediamo l’ora di rivederlo in campo più avanti nella stagione”.