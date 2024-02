Ha già chiesto la cessione: alla Juventus in cambio di Vlahovic

La Juventus fa i conti con il pesante ko contro l’Inter ed intanto guarda anche al futuro: ha chiesto la cessione, scambio con Vlahovic

Il ko di San Siro mina un po’ le certezze della Juventus che ora deve essere brava a resettare e ripartire subito. I bianconeri contro l’Inter non hanno fatto una brutta partita, pagando l’autogol di Gatti e un atteggiamento in alcuni momenti della gara troppo remissivo.

Il campionato, ad ogni modo, continua e Allegri ora deve essere bravo a rimotivare una squadra che ha un calendario sulla carta più agevole dei rivali nerazzurri che tra qualche settimana avranno anche l’incombenza della Champions. Questo per il presente, mentre al futuro sta lavorando già in maniera importante Cristiano Giuntoli.

Al di là della sconfitta contro l’Inter, la Juve sembra avviata al ritorno in Champions e allora bisognerà costruire una squadra capace di competere su due fronti. Per farlo potrebbe essere necessario qualche sacrificio e uno importante potrebbe essere quello di Dusan Vlahovic. La trattativa per rivedere l’attuale contratto non è ancora decollata e senza rinnovo l’addio sarebbe altamente probabile. Proprio il serbo potrebbe finire in uno scambio di mercato: il calciatore ha chiesto la cessione e può finire alla Juve.

Calciomercato Juventus, scambio con Vlahovic: vuole andar via

Se Dusan Vlahovic attende novità sul fronte rinnovo, Rodrigo De Paul avrebbe già preso la decisione sul suo futuro. Stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, il centrocampista argentino avrebbe comunicato all’Atletico Madrid la volontà di lasciare il club al termine di questa stagione.

Nei pensieri dell’ex Udinese c’è il ritorno in Italia e la Juventus è una squadra che da sempre è interessata al lui. Ecco perché in estate la trattativa potrebbe decollare, inserendo proprio Vlahovic come pedina di scambio. Simeone stima il 9 bianconero e l’Atletico ha bisogno di un centravanti.

A gennaio è sfumato l’affare Kean con i bianconeri, magari in estate le due società potrebbero ripensarci: De Paul alla Juventus con Vlahovic all’Atletico.