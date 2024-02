Dalla Nazionale alla Big: nuovo ribaltone in panchina

Discorsi avanzati tra le parti, il tecnico ha la stima del presidente: ecco tutti i dettagli

Dalla Nazionale alla panchina di una big, è questa la strada che potrebbe compiere l’allenatore. O meglio l’ex Commissario tecnico.

Parliamo di Hansi Flick, lo scorso settembre silurato dalla Federcalcio tedesca a causa dei risultati deludenti. In primis quelli al Mondiale in Qatar, con la Germania eliminata alla fase a gironi. Poi ne sono arrivati degli altri, sempre non all’altezza di una delle Nazionali pù forti e prestigiose che ci sono. Così il licenziamento, con l’ex Bayern ora alla ricerca di una nuova sfida.

In questi mesi da disoccupato, il 58enne è stato accostato a diverse squadre. Dal Real Madrid al Manchester United, passando persino dalla Roma per il dopo Mourinho. L’ultimo accostamento importante è invece di questi giorni e chiama in causa nientemeno che il Barcellona, al lavoro per il sostituto di Xavi, il quale ha annunciato l’addio al termine della stagione.

Stimato dal presidente Laporta, Flick risulta essere un candidato forte alla panchina blaugrana. Tanto che, come scrive Falk della ‘Bild’, “sta già imparando lo spagnolo”.

Siamo dunque ben oltre il semplice interesse: L’ex allenatore della nazionale tedesca è alla ricerca di una nuova sfida in estate e un approdo al Barcelona gli farebbe piacere”, ha aggiunto il collega teutonico.

TRUE✅ Hansi Flick is already learning Spanish. The former Coach of the German Nationalteam is looking for a new challenge in the summer and the job at FC Barcelona would appeal to him @BILD_Sport pic.twitter.com/RLdmuxN5Wi

— Christian Falk (@cfbayern) February 5, 2024