Probabili formazioni Inter-Juve: Inzaghi ritrova due big, la scelta di Allegri su Chiesa

Questa sera l’attesa sarà finita. Alle 20:45 presso lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, Milano sarà finalmente ‘Derby d’Italia’. Di fronte l’Inter capolista (54, con una gara in meno) e la Juventus (53). Sfida sempre dal grande fascino, per una delle rivalità più accese del nostro calcio

I due allenatori hanno parlato alla viglia del match cercando di togliere pressione da un match che si presenta sempre carico di temi, dentro e fuori dal campo. Di seguito i possibili schieramenti e dove guardare la sfida in TV.

Il ‘biscione’ accoglie la Juventus con la formazione tipo: a centrocampo rientrano gli alfieri di Inzaghi, Calhanoglu e Barella. Tutto confermato dietro con Pavard, Acerbi e Bastoni a difesa di Sommer. L’unico dubbio è sulla corsia di destra, con Darmian in vantaggio su Dumfries. Dall’altro lato tornerà dall’inizio Dimarco dopo la panchina di Firenze. In attacco nessun dubbio: è tempo di ‘Thu-La’, con Thuram e capitan Lautaro Martinez a suonare la carica. Unico indisponibile per infortunio l’ex e lungodegente Cuadrado.

La ‘Vecchia Signora’ viaggia a Milano con tutti gli effettivi. I dubbi per la formazione titolare sono principalmente davanti e sulle fasce. Dietro tutto confermato con Szczesny che difenderà i pali, alle spalle di Danilo, Bremer e Gatti. A centrocampo, recuperato Rabiot, si va verso la mediana titolare composta dunque dal francese, affiancato da Locatelli e ancora McKennie. Sulle corsie, Cambiaso a destra è in vantaggio su Weah, a sinistra Kostic. L’unica variabile è il newyorkese – altro figlio d’arte – qualora giocasse lui, Cambiaso andrebbe a sinistra e Kostic si siederebbe in panchina. Davanti Vlahovic è certo, ovviamente, del posto. Al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz, col turco favorito. In panchina anche i nuovi acquisti Alcaraz e Djalò.

Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

Il big match tra Inter e Juventus sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN per i tifosi abbonati, il collegamento partirà alle 20:30, il fischio d’inizio è fissato per le 20:45. Il ‘Derby d’Italia’ sarà diretto dal signor Maresca, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Al Var ci saranno Irrati e Di Paolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Cuadrado

Diffidati: Bastoni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildzi, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Alcaraz, Weah, Iling-Junior, Miretti, Chiesa. Allenatore: Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba, Milik

Indisponibili: Kean, De Sciglio

Diffidati: Danilo

Il calendario di Inter e Juventus

I padroni di casa dell’Inter, dopo il big match contro i rivali bianconeri, saranno chiamati ad un’altra sfida di grande livello. La truppa di Inzaghi andrà a Roma, a giocare contro i giallorossi, in uno stadio che l’allenatore nerazzurro conosce bene. Ospiteranno poi la Salernitana, quindi si ritufferanno nella Champions League. A Milano il 20 febbraio arriva l’Atletico Madrid di Simeone. Dopo un avvio di mese col botto, le settimane della Juventus trascorreranno tra Udinese, in casa, Hellas Verona al ‘Bentegodi’ e Frosinone di nuovo a Torino.