Inzaghi esulta, ma ha un rammarico: “Ha sentito un problema, risultato stretto”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match di San Siro, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A

Una vittoria che sa di scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi non sbaglia, battendo la Juventus in casa, con un autogol di Gatti.

Ora il tricolore e la seconda stella sono davvero vicini. Il tecnico dei nerazzurri non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra: “Abbiamo conquistato una vittoria importante e strameritata, voluta con la forza del gruppo – esordisce Inzaghi ai microfoni di Dazn -. Siamo molto contenti, ma è una tappa di un lungo percorso. Juve e Milan non molleranno un centimetro. La squadra sta lavorando da sette mesi in modo esemplare. Mancano ancora quattro mesi intensi con tantissime partite, ma fin qui il perso straordinario. Stasera è difficile trovare un difetto alla squadra, ma il risultato è molto stretto. E’ stato Szczesny, un portiere straordinario, a tenere aperta la partita con due interventi incredibili. Sommer, invece, è stato bello riposato”.

Inter-Juventus, Klassen in campo: Inzaghi svela il motivo

Fra un po’ tornerà la Champions League e l’Inter ha voglia di essere protagonista, come lo scorso anno, anche in Europa: “L’obiettivo è portare questa forza anche in Champions League – prosegue il mister nerazzurro -. Proveremo a fare un percorso straordinario con tutte le nostre forze”.

Poi arriva una battuta su Klassen, mandato in campo nel finale al posto di Nicolò Barella. E’ rimasto fuori, invece, Davide Frattesi. Inzaghi spiega il motivo di questa scelta: “L’olandese è un giocatore che meriterebbe più spazio – prosegue il tecnico -, è un ragazzo straordinario, ieri Frattesi ha sentito un problema e quindi avevo lui o Sensi”