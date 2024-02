Dall’Inter alla Juve: affare da 25 milioni

Interesse improvviso da parte dei bianconeri che sperano di chiudere l’operazione per la prossima estate

Pronta una nuova battaglia di mercato tra Juventus e Inter. Nella giornata del derby d’Italia, che vedrà contro le due formazioni a San Siro per un duello che può valere una fetta enorme di scudetto, un’altra sfida tra le due rivali può arrivare dal mercato.

Già nel mese di gennaio, la Juventus si è resa protagonista di uno ‘scippo’ ai danni dei nerazzurri. Obiettivo di lunga data di Marotta e Ausilio, che da tempo lavoravano per averlo gratis la prossima estate, Tiago Djalò ha infatti accettato la corte fulminea dei bianconeri. Il centrale portoghese, giunto all’ultimo anno di contratto e fermo ai box dallo scorso marzo per la rottura del crociato, ha anticipato l’addio di qualche mese in seguito al blitz decisivo di Cristiano Giuntoli.

Un altro obiettivo dell’Inter su cui la Juve è pronta a irrompere riguarda ancora una volta un difensore. Nei giorni scorsi, infatti, il club nerazzurro era stato accostato a José Gimenez dell’Atletico Madrid. Il centrale uruguaiano, alle prese con un infortunio muscolare rimediato nella sfida di settimana scorsa contro il Valencia, potrebbe infatti essere scaricato dagli spagnoli al termine della stagione per i troppi guai fisici accusati nell’ultima annata. Difensore di grande esperienza per il quale vi sarà da superare anche la concorrenza della Premier League, con Arsenal e Manchester United in primissima fila per averlo.

Calciomercato Inter e Juve, pronti 25 milioni per Gimenez

In realtà, nonostante l’interesse nerazzurro, una prima offerta ufficiale all’Atletico Madrid potrebbe arrivare dalla solita Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i bianconeri sarebbero disposti ad offrire ben 25 milioni di euro per avere il centrale uruguaiano. Un calciatore di livello internazionale, abituato a pressioni e palcoscenici di un certo spessore, adatto per il sistema difensivo di Massimiliano Allegri. In attesa che la proposta venga formalizzata al club ‘colchonero’, la Juventus dovrà pure monitorare eventuali offerte in arrivo dall’Inghilterra e tentare di battere sul tempo le numerose avversarie.