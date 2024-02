C’è già l’accordo: 60 milioni e addio Juve

La Juventus ha lavorato con lungimiranza sul mercato, gettando le basi per il futuro: in estate non si possono escludere addii eccellenti

È stato un mercato invernale fruttuoso per la Vecchia Signora, anche se chiamarla così di questi tempi sta diventando sempre più un controsenso: Cristiano Giuntoli sta portando avanti una politica di ringiovanimento importante, tanto che gli acquisti più anziani che sono arrivati sotto la sua gestione sono Weah e Djalo, entrambi classe 2000. La scelta della Juventus è oculata e necessaria: non solo si può progettare meglio il futuro, ma si abbassano anche notevolmente i costi di gestione. E delle cessioni illustri in estate non sono assolutamente da escludere.

I due giocatori che, anche se con un andamento stagionale differente, si stanno rivalutando in maniera più importante all’interno della rosa bianconera sono Dusan Vlahovic e Gleison Bremer. L’attaccante serbo ha vissuto momenti difficili e ora ne è uscito alla grande, trovando una continuità di rendimento mai avuta sotto la Mole, mentre il brasiliano non ha sbagliato mezza partita dall’inizio della stagione. Dalla Premier League queste grandi prestazioni non sono passate inosservate.

Lo United punta Bremer: pronto un investimento da 60 milioni di euro

Una delle grandi assenti dal calcio che conta degli ultimi anni è il Manchester United. La squadra europea con il maggior numero di tifosi nel mondo non ha più trovato continuità dopo l’addio di Sir Alex Ferguson e ogni anno cerca di ritrovare i vertici del calcio mondiale con delle più o meno grandi rivoluzioni. Per la prossima estate il più grande sforzo economico verrà fatto in difesa.

Secondo quanto riportato da TalkSport, la lista dei candidati per essere il principale obiettivo dei Red Devils nel prossimo mercato si sarebbe ristretta solamente a due nomi: Matthijs de Ligt e Gleison Bremer. L’olandese non sta trovando continuità in Baviera e potrebbe rappresentare un’occasione, mentre il brasiliano sembra essere il giocatore che convince maggiormente il club inglese. Inoltre, Sir Jim Ratcliffe avrebbe già dato il via libera ad un investimento da 60 milioni di euro. Una cifra per cui la Juventus potrebbe anche prendere in considerazione l’addio dell’ex granata.