Via libera Inter, cessione decisa: 80 milioni di euro

Cessione per 80 milioni di euro, la dirigenza dell’Inter ha già fissato il prezzo. Un altro titolarissimo potrebbe essere sacrificato in estate

La lunga attesa sta per terminare. È la vigilia della partita dell’anno per Inter e Juventus, il Derby d’Italia di San Siro potrebbe indirizzare pesantemente la corsa Scudetto.

Entrambi gli allenatori, intervenuti in conferenza stampa, hanno parlato di scontro diretto non decisivo. Sia Inzaghi che Allegri sono però consapevoli del peso specifico del match. Il tecnico bianconero avrà a disposizione anche i due nuovi acquisti, Djalo e Alcaraz, sicuramente non ancora pronti per il debutto dal primo minuto così come Buchanan in casa nerazzurra.

Anche a sessione invernale appena conclusa, però, è sempre calciomercato. L’ultima indiscrezione riguarda un titolarissimo dell’Inter di Simone Inzaghi. Le sirene estere e la situazione finanziaria del club nerazzurro potrebbero portare ad un nuovo sacrificio in estate.

Calciomercato Inter, Barella via per 80 milioni

Uno dei nerazzurri più attenzionati sul mercato è Nicolò Barella. Il centrocampista ha estimatori soprattutto in Premier League ed è ormai da diverse sessioni nel mirino dei top club.

La posizione dell’Inter è sempre la stessa: tutti i big della rosa saranno ceduti solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Così sarà anche per Barella. L’ex Cagliari è valutato almeno 80 milioni di euro dalla società nerazzurra. Chi vorrà acquistare il calciatore dall’Inter è già avvisato.