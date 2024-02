Guerra aperta tra i tecnici: “Non mi abbasso a quel livello”

Alla vigilia della supersfida piovono le polemiche e il tecnico risponde: “Non mi abbasso a certi livelli”

Domenica sera sarà in programma una supersfida per il campionato, ma alla vigilia piovono polemiche, anche frutto di quelli che sono stati alcuni episodi delle scorse settimane.

Madrid vedrà domenica alle 21 in scena il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, ma le polemiche non mancano. Al centro soprattutto gli episodi che hanno riguardato i Blancos, in particolare la sfida vinta in rimonta contro l’Almeria, dove sono esplose le polemiche per una serie di decisioni tutte a favore del Real. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il Barcellona. Il presidente Joan Laporta ha infatti mostrato un filmato con gli episodi arbitrali a favore della squadra di Carlo Ancelotti e a rincarare la dose ci ha pensato Xavi. “La Liga è condizionata e tutti lo vedono. Il Real Madrid condiziona gli arbitri settimana dopo settimana, adultera la competizione. Lo vedono tutti” ha affermato il tecnico alla vigilia della sfida contro l’Alaves.

Parole forti a cui ha voluto replicare Carlo Ancelotti, proprio alla vigilia della conferenza stampa del derby. Una replica “Sono un professionista e da professionista non voglio scendere a questo livello per rispetto del calcio spagnolo. Non fate altre domande su questo argomento perché non scenderò. Non è un livello per professionisti”.