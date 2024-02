Conferme sull’arrivo di Conte: “La notizia giunge da Torino”

Dalla Juventus al Milan, le ultime sul futuro del tecnico salentino, desideroso di tornare in pista dopo l’anno sabbatico

Le smentite che arrivano indirettamente dal Milan non stoppano il gran parlare su Conte e sul suo possibile approdo in rossonero al termine della stagione.

Pioli ha detto di essere annoiato dall’argomento, che invece interessa eccome ai tifosi tutti o quasi strafavorevoli all’arrivo del tecnico leccese. Che ‘sogna’ il grande ritorno alla Juventus, ma Allegri ora sembra intoccabile, e che ha detto no al Napoli – un no forse definitivo – nei mesi scorsi. Il Milan, quindi, sarebbe una sorta di piano B al rientro per il salentino, fermo da un anno ovvero da quando è stato esonerato dal Tottenham.

Conte ha voglia di ripartire dopo l’anno sabbatico e, ad oggi e nonostante le smentite fatte filtrare dal club, il Milan appare la destinazione più probabile: “La notizia giunge da Torino, quindi pieno territorio di Conte. Penso che sia pienamente fondata”, ha detto a ‘Milannews.it’ Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’ che nei giorni scorsi ha rilanciato la notizia di Conte al Milan, parlando già di accordo tra le parti.

Conte-Milan, Ravezzani: “Le aspettative di mercato non collimano”

Ravezzani non vede però di buon occhio l’eventuale ‘matrimonio’ tra l’allenatore pugliese e la società di Gerry Cardinale: “Le aspettative di mercato che ha sempre storicamente nutrito Conte non collimano in alcun modo con le strategie finanziarie applicate dal Milan con Elliott prima e con Red Bird ora”.

“Magari”, ha poi aggiunto Ravezzani, “dopo l’ultima deludente esperienza negativa in Inghilterra, Conte potrebbe aver ridimensionato le sue pretese. Attendiamo eventuali nuovi segnali di sviluppo della situazione nei prossimi mesi, per poter capire qualcosa in più”.