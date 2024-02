Infortunio e allarme per il big match: forfait in vista del derby

Scatta l’allarme per il big match del prossimi fine settimana: derby a rischio dopo l’infortunio accusato quest’oggi

Il calciomercato è terminato, ora la parola toccherà soltanto al campo. È il terreno di gioco a prendersi la scena e a farlo con un weekend già ricco di tensione e sfide al vertice. In Italia come in Inghilterra, senza dimenticare la Spagna: il fine settimana che attende il calcio europeo è incandescente.

La Premier League, ad esempio, offre lo scontro tra Arsenal e Liverpool, terza e prima della classe, crocevia fondamentale per il campionato inglese. Appuntamento domenica pomeriggio, mentre la sera ci sarà il piatto forte per noi italiani: Inter-Juventus, il derby d’Italia tornato ad essere ancora sfida chiave per lo scudetto.

Da un derby all’altro: quindici minuti dopo il fischio d’inizio a ‘San Siro’, toccherà alla sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid, altro appuntamento di gala per il calcio europeo. Un appuntamento al quale però un calciatore rischia di non potersi presentare.

Derby a rischio: è emergenza per il big match

Mentre in Italia Allegri sorride per i recuperi di Rabiot e Chiesa, in Spagna Carlo Ancelotti si dispera per quanto accaduto durante il match di ieri sera tra il suo Real e Getafe. Il risultato ha sorriso alle merengues, ma il prezzo pagato è decisamente caro.

Tchouameni, infatti, è stato ammonito e salterà sicuramente la stracittadina. Come se non bastasse, anche Rudiger potrebbe non essere a disposizione per la sfida contro l’Atletico. Il centrale tedesco, infatti, ha accusato un problema al quadricipite nel primo tempo e all’intervallo è rimasto negli spogliatoi, sostituito da Camavinga.

Le prime informazioni che arrivano dallo staff medico del Real sono rassicuranti: nessuna lesione e una semplice botta che potrebbero consentire al calciatore di recuperare da qui a domenica. Le sole 72 ore che però mancano alla partita rendono incerta la presenza di Rudiger con Ancelotti che, visti anche le altre assenze, potrebbe ritrovarsi con una difesa in piena emergenza.