Il trasferimento non salta più, la decisione UFFICIALE della Fifa

Dopo il caso esploso nelle scorse ore, è arrivato il via libera definitivo da parte della Fifa alla convalida del trasferimento

Si è chiusa nel migliore dei modi una delle trattative più importanti e travagliate dell’ultima giornata di calciomercato. A causa di un ritardo dovuto a problemi di natura amministrativa, infatti, il trasferimento del calciatore era stato depositato con qualche istante di ritardo rispetto alla scadenza fissata per gli acquisti, facendo saltare gli sforzi prodotti dalla società per averlo.

Una vicenda che ha fatto scattare l’ira del Lione nei confronti del West Ham, ritenuto principale responsabile del ritardo causato per il trasferimento di Saïd Benrahma. Il club francese, come anticipato già nella serata di ieri, ha presentato immediato ricorso alla Fifa per far valere le proprie ragioni e poter ottenere il via libera all’acquisto dell’esterno algerino.

L’organo presieduto da Gianni Infantino, non solo ha risposto immediatamente alla sollecitazione della società, ma ha pure convalidato ufficialmente la richiesta per il tesserato. Questo il comunicato appena diffuso dal Lione con cui è stato ufficializzato il nuovo acquisto: “Laurent Prud’Homme ha annunciato che la FIFA ha appena convalidato la richiesta di un certificato di trasferimento internazionale per Saïd Benrahma”.