“40 milioni e Arsenal beffata”: il Milan si porta a casa l’attaccante

Il Milan in estate si regalerà un nuovo attaccante. In Inghilterra parlano di un’offerta da 40 milioni di euro da parte dei rossoneri

E’ caccia al bomber per il Milan. I rossoneri sono pronti a regalarsi un centravanti in estate. Un attaccante che garantisca gol per il presente e per il futuro.

Parte del budget della prossima campagna acquisti verrà così utilizzato per mettere le mani su un numero nove giovane. I profili seguiti con attenzione dal Diavolo sono soprattutto due Joshua Zirkzee, che ha stregato tutti lo scorso sabato a San Siro, e Benjamin Sesko, seguito dai rossoneri ormai da tempo.

La valutazione di entrambi i calciatori è simile, sui 40-50 milioni di euro, ma bisogna fare i conti con la concorrenza dei club inglesi che potrebbe far alzare il prezzo sia dell’olandese che dello sloveno. Proprio su quest’ultimo arriva novità importanti dall’Inghilterra: secondo quanto affermato dal giornalista Christian Falk a Caught Offside, il Milan avrebbe deciso di mettere sul piatto ben 40 milioni di euro. Un’offerta davvero importante, che potrebbe sbaragliare la concorrenza dell’Arsenal, una delle squadre più interessato al giocatore. Il giornalista della Bild, ricorda in oltre che Sesko ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Milan, non solo Sesko: il punto sull’attacco

Sesko, dunque, continua ad essere uno dei nomi più caldi per il Milan. Il suo profilo piace alla dirigenza rossonera. Sulla lista degli acquisti ci sono poi, oltre al già citato Zirkzee, anche Jonathan David del Lille e Gimenez del Feyenoord.

In queste settimane, inoltre, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani si muoveranno per capire cosa ne sarà di Olivier Giroud e Luka Jovic. Per entrambi il futuro è tutto da scrivere. Il serbo è cresciuto tanto e si sta giocando la confermai rossonero. Per il numero nove francese, tutto sembra nelle sue mani. L’ex Chelsea è attratto da un’esperienza in America, ma solo in primavera deciderà cosa fare. Potrebbe essere l’attaccante di esperienza da affiancare al nuovo centravanti giovane del Milan.