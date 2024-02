Trigoria, De Rossi esulta: si rivede Smalling. E c’è anche un altro ritorno

Ottime notizie per la Roma di Daniele De Rossi, che oggi ha ritrovato in gruppo – anche se parzialmente – Chris Smalling e non solo

La Roma torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso ieri da Daniele De Rossi. E a Trigoria arriva subito una grande notizia relativa all’ennesimo step di avvicinamento al rientro in campo di Chris Smalling. Il difensore inglese, assente da partite ufficiali da cinque mesi (ultima partita Roma-Milan del primo settembre), oggi si è rivisto in allenamento insieme ai compagni. Una seduta svolta parzialmente in gruppo, va ancora usata cautela vista la lungodegenza.

Ma di sicuro è un passo importante verso il ritorno in campo, a disposizione di Daniele De Rossi che dovrà affrontare un febbraio caldissimo tra campionato ed Europa League nella corsa Champions. Con lui ovviamente cambiano le prospettive e le ppossibili gerarchie, anche se ci vorranno verosimilmente ancora diversi giorni per rivederlo in una condizione accettabile. Dopo l’addio di Mourinho Smalling ha diramato un comunicato sui social in cui ha smentito i suoi rifiuti alle terapie proposte dalla Roma, si è tolto qualche sassolino per le frecciate del tecnico portoghese. Insieme a lui l’altra buona notizia per i giallorossi è il rientro di Renato Sanches, anche lui pronto a rientrare prossimamente tra i convocati. Il portoghese resta comunque a rischio taglio dalla lista Uefa, visto che sono ammessi solo tre cambi e De Rossi deve sceglierne tre fra Azmoun, Kristensen, Baldanzi, Angelino e Huijsen. Usciranno sicuramente Belotti, Kumbulla e probabilmente Celik. Ma la cessione del turco non si è ancora sbloccata, per cui non si possono escludere altre scelte.