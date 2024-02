S’infiamma il derby d’Italia: shock Rabiot, dalla Juve all’Inter

Juventus e Inter si preparano allo scontro diretto in campionato e intanto arriva una clamorosa suggestione di calciomercato. Dai bianconeri ai nerazzurri: spunta Rabiot

Il grande giorno di Inter-Juventus si avvicina. Domani sera arriverà il faccia a faccia tra nerazzurri e bianconeri avrà il suo peso specifico fondamentale nell’attuale corsa scudetto che vede la truppa di Inzaghi avanti di un punto in classifica e con una gara da recuperare.

Al netto delle vicende di campo, Inter e Juventus potrebbero incrociarsi ancora una volta anche in sede di calciomercato. Spesso infatti le due big di Serie A si ritrovano faccia a faccia a caccia di obiettivi di mercato simili, così come nel corso degli anni non sono mancati anche cambi di maglia clamorosi da Torino a Milano e viceversa.

A tal proposito, come riferito dall’insider portoghese Pedro Almeida su X, un big della Juventus sarebbe finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa: l’Inter pensa a Rabiot

Il nome in ballo è quello di Adrien Rabiot che ha il contratto in scadenza a giugno con la Juventus, che dal canto suo vorrebbe provare a tenerlo con un prolungamento ulteriore dopo quello dello scorso anno.

Il nome del francese resta caldo su più tavoli, e a detta dell’insider lusitano interesserebbe persino all’Inter che vorrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione, quando risulterà senza più un contratto. Sarebbe un colpo a zero potenzialmente pesantissimo, e di certo non del tutto nuovo a Beppe Marotta che negli anni ha già abituati ad affari di questo tipo.

Al netto dell’indiscrezione lanciata da Almeida su X appare comunque molto complesso pensare che Rabiot lascia a zero la Juventus per accasarsi proprio ai rivali dell’Inter. Una suggestione difficile e che i bianconeri punterebbero certamente ad evitare. Caccia ad un rinnovo che scongiurerebbe un importante addio a costo zero.