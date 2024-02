Il gol è da cineteca: la reazione di Messi e Ronaldo diventa virale

Una rete incredibile che assume ancora più valore essendo stata realizzata di fronte a due leggende come Messi e Cristiano Ronaldo

In una giornata caratterizzata dal mercato andava in scena anche la sfida più prestigiosa della Riyadh Season Cup 2024: in campo l’Inter Miami e l’Al Nassr. Sarebbe dovuta essere la serata ideale per rivedere, ancora una volta, Leo Messi contro Cristiano Ronaldo. L’argentino e il portoghese, nella loro lunga carriera, si sono trovati più volte sullo stesso campo con le maglia di Barcellona e Real Madrid: un duello che ha scritto pagine incredibili di storia calcistica.

Il principale motivo di interesse, alla Kingdom Arena, erano proprio Messi e Cristiano Ronaldo ma gli spettatori sono rimasti delusi. Il primo è rimasto in panchina per gran parte del match entrando solamente a sette minuti dalla fine mentre l’ex Juventus è rimasto fuori a causa di un problema fisico. Lo spettacolo, nonostante l’assenza delle due stelle principali, non è mancato anche se il match è stato decisamente a senso unico.

L’Al Nassr si è imposto con il netto risultato di sei a zero imponendo il proprio gioco sin dai primi minuti. Al decimo di gioco il tabellino diceva due a zero ma, poco dopo, le reti di vantaggio sarebbero diventate tre. Il gol del tre a zero è stata una vera e propria prodezza, magia balistica che ci si aspetterebbe proprio da Messi e Cristiano Ronaldo.

Laporte, magia assoluta: le reazioni di Ronaldo e Messi

La scena, nella serata che avrebbe dovuto vedere l’ultima (forse) sfida tra due dei giocatori più forti del mondo, è stata presa da Laporte. Il difensore classe 1994, ex Manchester City, ha messo a segno uno dei gol più belli che si siano visti. Sfruttando la disattenzione del portiere avversario, ha calciato una punizione da prima del centrocampo trovando la rete di fronte all’incredulità di Messi.

L’argentino, in quel momento in panchina, ha assistito all’incredibile conclusione di Laporte restando letteralmente impietrito. Diversa, ovviamente, la reazione di Cristiano Ronaldo; il portoghese, compagno di squadra di Laporte, è saltato dalla sedia con le braccia alzate e un grande sorriso a testimoniare tutta la sua gioia per quanto visto.

Sarebbe dovuta essere la serata di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo, è stata quella di Laporte. Il difensore, in una partita che la sua squadra ha dominato e vinto con un netto sei a zero, si è inventato una rete che difficilmente dimenticherà. L’ex Bilbao entra nella cerchia dei pochi giocatori capaci di segnare calciando da distanza incredibile.