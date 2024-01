Al Milan insieme a Conte: così il tradimento all’Inter è totale

Il doppio colpo rossonero per la prossima estate potrebbe far infuriare i tifosi nerazzurri

Sarà una seconda parte di stagione decisiva per Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il tecnico milanista non ha certamente vissuto un’annata brillante, raddrizzata per certi versi dal buon rendimento evidenziato in campionato nell’ultimo mese di gennaio. In attesa di capire se il suo Milan riuscirà a rientrare nella corsa scudetto da qui in avanti, decisivo sarà il percorso in Europa League dopo la ‘retrocessione’ dalla Champions.

Va ricordato che Pioli è legato al club rossonero da un altro anno di contratto, ma che nei suoi confronti sono partite ormai da settimane delle attente riflessioni da parte della dirigenza. L’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Atalanta, poi, ha ulteriormente sollevato dubbi sul futuro del tecnico che adesso si gioca tutto nei mesi che ci separano dal termine della stagione. Qualora le cose non dovessero sensibilmente migliorare, il Milan potrebbe arrivare a prendere una scelta drastica nei suoi confronti.

Quella del divorzio anticipato ad un anno della scadenza naturale del suo contratto, è un’ipotesi da tenere dunque in considerazione. Qualora si arrivasse all’addio di Pioli, tra i principali candidati alla panchina del Milan viene indicato da tempo il nome di Antonio Conte. Dopo aver allenato e trionfato con Juventus e Inter, il tecnico leccese potrebbe avere l’opportunità di tentare l’impresa anche alla guida della formazione rossonera rientrando nuovamente nel campionato italiano.

Calciomercato Milan, Lukaku insieme a Conte: scelta definitiva

Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti su quale coppia dovrebbe puntare il progetto del Milan dalla prossima stagione.

Antonio Conte – in lizza per la panchina – è stato in assoluto il più votato su Twitter con il 50% dei voti, insieme al pupillo Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sì in prestito alla Roma, ma il prossimo giugno tornerà al Chelsea che ne detiene ancora il cartellino. Alle loro spalle si è posizionata con il 28,6% la coppia formata da Thiago Motta e Zirkzee, già consolidata nell’ultimo anno al Bologna.

Chiude il podio il sodalizio De Zerbi-Scamacca al 12,5%, davanti a Glasner e Sesko con l’8,9%.