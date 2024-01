Tegola UFFICIALE, distorsione al legamento: scatta l’allarme Champions

Problema al legamento in allenamento e la diagnosi fa scattare l’allarme per la Champions: le ultime sui tempi di recupero

Tegola in allenamento e scatta l’allarme in vista della Champions. Una vera e propria emergenza quella che sta condizionando la stagione di una big che ora, con l’avvicinarsi degli ottavi di Champions, è in ansia per i tanti, troppi, calciatori costretti ai box.

La data più importante è il 21 febbraio, quando è in programma Napoli-Barcellona, andata del doppio confronto tra azzurri e blaugrana. Due formazioni che attraversano momenti simili tra i tanti infortuni e gli scarsi risultati. Una situazione che si è aggravata ulteriormente questa mattina per Xavi e il club catalano: durante l’allenamento, infatti, è andato ko anche Joao Felix che certamente sarà assente nel weekend contro l’Alaves, ma i cui tempi di recupero non sono stati comunicati.

La diagnosi è distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra: bisognerà ora attendere come il calciatore reagirà al problema per sapere se e in che condizioni sarà presente per la sfida al ‘Maradona’.

Barcellona, anche Joao Felix ko: quanti infortuni

Joao Felix va ad allungare la lista degli assenti in casa Barcellona. Un elenco che conta i lungodegenti Gavi e Balde, ma anche ter Stegen (rientrerà contro il Granada tra dieci giorni), Marcos Alonso, Inigo Martinez (potrebbe essere convocato domani contro l’Alaves) e Raphina.

Una situazione complicata per Xavi con il Barcellona reduce dalla sconfitta con il Villarreal. Un ko a cui ha fatto seguito l’annunciato addio del tecnico che ha ufficializzato la fine della sua esperienza in blaugrana al termine della stagione. Vorrebbe lasciare con un trionfo europeo Xavi, ma per provarci ha bisogno di tutta la rosa a sua disposizione.