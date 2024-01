Le ultime dal JTC: Allegri sorride, buone notizie dai top player

La Juventus guarda con fiducia al big match di domenica contro l’Inter in trasferta. Dalla Continassa ci sono buone novità per Allegri

Nel reparto offensivo non ci sarà Milik e verosimilmente neanche Kean. Vlahovic sì, così come Yildiz. E Chiesa, che è tornato in gruppo.

Dallo ‘Juventus Training Center’ di Torino arrivano buone notizie per i tifosi bianconeri. Nelle ultime gare, le assenza di Adrien Rabiot e Federico Chiesa si erano fatte sentire, soprattutto contro l’Empoli dove è arrivato solo un pareggio.

Tra il rush finale di mercato, col colpo di scena Kean, e il campo, mister Allegri lavora per tenere vive le speranze Scudetto.

Juventus, Chiesa lavora con la squadra. Rabiot tornerà giovedì

Hanno lavorato col gruppo Chiesa e McKennie. Rabiot si unirà alla squadra giovedì. Weah non ha lavorato a causa di una lieve influenza.

Allenamento #Juventus finito poco fa:

🇮🇹 #Chiesa si è allenato con la squadra, così come 🇺🇸 #McKennie. 🇫🇷 #Rabiot rientra giovedì con il gruppo. 🇺🇸 #Weah non si è allenato a causa di una lieve influenza. ⚪️⚫️ @calciomercatoit — Christian Masotti (@ChriMasotti) January 30, 2024

La Juventus, a -1 dall’Inter con una gara in più, si fa forza recuperando pezzi importanti. L’emergenza in attacco per Milano può essere ancora sul tasto ‘on’, ma il fatto che Federico Chiesa abbia lavorato in gruppo è qualcosa di positivo. Il numero 7 viaggia verso la convocazione, non sarà protagonista dal primo minuto. Meglio che niente, dovendo fare già a meno di Arek Milik.

Buone notizie anche sul centrocampo, tra un paio di giorni filtra dal JTC, Adrien Rabiot tornerà a lavorare col gruppo di Allegri. Che riabbraccerà il suo ‘Cavallo pazzo’, pezzo pregiato della scuderia bianconera e valore aggiunto per l’Inter è San Siro. Da capire, però, se potrà essere titolare. Ci vuole cautela.