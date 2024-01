Eliminazione e polemiche: Mancini fuori dalla Coppa d’Asia

E’ finita tra le polemiche l’avventura di Roberto Mancini in Coppa D’Asia. La sua Arabia Saudita è stata eliminata ai calci di rigore

Si interrompe agli Ottavi di finale l’avventura di Roberto Mancini in Coppa d’Asia. La sua Arabia Saudita è stata battuta ai rigori dalla Corea del Sud.

Un’eliminazione arrivata tra le polemiche, dopo che gli uomini dell’ex tecnico della nazionale azzurra, erano passati in vantaggio con Radif, al 46esimo. Il pareggio, firmato Cho Gue-Sung, è addirittura arrivato nel corso del decimo minuto di recupero.

Sono serviti così i rigori, in cui la Corea del Sud non ha mai sbagliato. L’Arabia Saudita, invece, non è stata per nulla perfetta, non riuscendo a segnare con Al Najel e Gareeb.

Arabia Saudita-Corea del Sud, Mancini fuori ai rigori

Proprio il primo penalty sbagliato ha mandato su tutte le furie Roberto Mancini, che ha deciso di abbandonare la panchina in polemica con arbitro e Var: “Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato”, ha ammesso, poi, il tecnico nel post gara.

La rabbia di Mancini era dovuta al fatto che il rigore, secondo gli arabi, si sarebbe dovuto ripetere visto che il portiere della Corea del Sud sarebbe partito oltre la linea di porta. L’avventura del tecnico italiano e della sua Arabia Saudita si chiude dunque tra le polemiche.