Colpo di scena Milan: addio last minute

Il Milan si guarda intorno in questa fase finale di calciomercato invernale anche dal punto di vista delle cessioni. Possibile affare in prestito: le eventuali destinazioni

Il pareggio contro il Bologna dell’ultimo fine settimana ha interrotto un buon momento del Milan, che era reduce da una striscia di vittorie in serie. Prima di riconcentrarsi sul prossimo turno di Serie A la dirigenza meneghina dovrà chiudere la sessione invernale di calciomercato.

Al netto dei piccoli movimenti in entrata fatti, il ‘Diavolo’ si guarda attorno anche per eventuali cessioni. C’è un giovane della rosa in particolare che potrebbe salutare prima della fine della finestra invernale. Si tratta di Chaka Traorè, classe 2004 dal minutaggio molto basso ma dall’altissima efficacia raccolta finora.

L’esterno offensivo ivoriano ha già trovato i primi gol ufficiali con la prima squadra del Milan sia in Serie A che in Coppa Italia, dove ha quindi già mostrato nei pochissimi minuti a disposizione larga parte del suo ottimo potenziale. Un valore che però potrà essere coltivato solo trovando continuità che potrebbe provare a cercare altrove.

Calciomercato Milan, doppia strada in prestito per Chaka Traorè: può partire

Non è quindi da escludere un addio last minute in questa finestra di calciomercato invernale per Chaka Traorè, che piace in particolar modo a due club esteri.

Nello specifico il classe 2004 potrebbe salutare il Milan con la formula del prestito semestrale fino a giugno, e su di lui ci sarebbe il Losanna, che ha già fatto spesa in Serie A con Pafundi, e il West Bromwich Albion che è quinto in Championship e si gioca le residue chance di promozione diretta o attraverso i playoff.

Al netto delle due ipotesi estere non è neanche da escludere un’eventuale pista italiana, per continuare a maturare e crescere sotto gli attenti occhi del Milan che continua a coltivare i propri giovani.