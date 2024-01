Vittoria o esonero, ribaltone prima di Napoli-Barcellona

La Champions si avvicina, ma il club potrebbe decidere di cambiare guida tecnica: vittoria o esonero prima della sfida europea

Tre settimane a Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita spartiacque per la stagione delle due squadre, decisamente negativa fino a questo momento.

Azzurri e blaugrana condividono la resa al di sotto delle aspettative con i campioni d’Italia attualmente noni in classifica e quelli di Spagna che, invece, sono quarti e vedono a rischio il piazzamento Champions. I partenopei hanno già salutato Garcia, affidando la panchina a Mazzarri che, al netto di una ritrovata compattezza di gruppo, non è ancora riuscito a dare la sperata svolta alla stagione.

Xavi, invece, ha appena annunciato il suo addio a fine stagione dopo il pesante ko contro il Villarreal e deve salvare in qualche modo la stagione dei catalani, provando ad andare più avanti possibile in Champions. Già quella stessa competizione che potrebbe però vedere protagonista un altro allenatore.

Calciomercato, esonero prima di Napoli-Barcellona: c’è la decisione

Volto nuovo in panchina per l’andata di Napoli-Barcellona è l’ipotesi lanciata da ‘Chiringuito Tv’ in ottica blaugrana. Xavi, infatti, potrebbe essere mandato via prima ancora della fine della stagione se non riuscisse ad invertire la rotta in maniera molto rapida e repentina.

In particolare, il Barcellona si aspetta un cambio di passo immediato con vittorie nelle partite che separano i catalani dal primo dei due match contro il Napoli. Non dovesse esserci il filotto di successi o peggio ancora dovesse perdurare la crisi, ecco che Xavi potrebbe essere esonerato prima del tempo.

Al suo posto, in caso di addio, sono due le possibili candidature: la prima porta a Rafa Marquez, ex difensore messicano con un passato anche al Barça. L’altro nome è quello di Jonatan Giraldez, tecnico della squadra femminile. Osasuna, Alaves, Granada e Celta Vigo i quattro appuntamenti che potrebbero cambiare immediatamente il destino del Barcellona: Xavi in bilico, l’addio potrebbe arrivare con cinque mesi di anticipo.