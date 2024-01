Ribaltone totale, via allenatore e capitano: “La fine di un’era”

Il calciatore ha lanciato l’allarme avvisando il club: a fine stagione si può chiudere la sua lunga esperienza

E’ stato un weekend pieno di colpi di scena quello appena trascorso. Nonostante manchi ancora qualche mese al termine della stagione, sono già stati annunciati in largo anticipo due addii totalmente inaspettati da parte di due tra i migliori allenatori al mondo: Jurgen Klopp e Xavi.

Il primo a rompere il silenzio è stato proprio l’allenatore tedesco, il quale – lo scorso venerdì – ha rivelato di aver clamorosamente deciso di chiudere al termine della stagione la sua esperienza al Liverpool. Il tecnico ha assicurato di voler andare incontro ad un periodo di riposo dopo anni di intenso lavoro senza mai staccare la spina, almeno per i primi mesi. Un annuncio cui ha fatto seguito quello di Xavi sabato sera, probabilmente anche a causa della frustrazione dovuta alla bruttissima sconfitta di rimonta del Barcellona contro il Villarreal.

Due divorzi non banali, da parte di due allenatori fortemente legati ai rispettivi club. Rapporti che in entrambi i casi sembrano aver logorato soprattutto a livello mentale i due tecnici, seppur per ragioni diverse. Se quello blaugrana rimane comunque un progetto giovane e nel pieno di una ripartenza globale, più complicato sarà per i ‘Reds’ riuscire a trovare una nuova guida che possa farsi carico di una sorta di rivoluzione e spaccatura con il passato. A lasciare la squadra, oltre allo staff tecnico di Klopp, potrebbero infatti essere anche diversi calciatori.

Van Dijk avvisa il Liverpool: “Faccio parte dell’era Klopp”

A lasciare il Liverpool, ad esempio, potrebbe essere uno dei leader dell’organico come Virgil van Dijk.

Il capitano dei ‘Reds’ andrà in scadenza di contratto nel giugno 2025, così come altre stelle della squadra del calibro di Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold. Commentando l’addio improvviso di Klopp, il difensore non ha escluso di poter seguire il suo esempio e cambiare aria in estate: “Il club avrà un grosso lavoro da fare, questo è risaputo. Per sostituire non solo l’allenatore ma tutto lo staff, ci saranno tante cose che cambieranno. Sono molto curioso di sapere in che direzione si andrà, ma quando verrà annunciato vedremo la nostra situazione. Non posso dire molto a riguardo. Sarà la fine dell’era Klopp e io ne faccio ancora parte. Vedremo a fine stagione, speriamo di ottenere il successo che tutti sogniamo e per allora probabilmente ci saranno più chiarimenti su cosa vuole il club per il futuro”.