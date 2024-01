Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 gennaio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 29 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 29 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Il ragazzo d’oro”. Sinner re del tennis: dopo 48 anni uno slam è italiano. Sorpasso Inter: +1 sulla Juve. Domenica la sfida scudetto.

Così apre il Corriere dello Sport: “Dell’altro mondo!”, Sinner strepitoso: rimonta e trionfa 3-2 in Australia. Jannik è di tutti.

L’apertura di Tuttosport: “Grazie!”. Sinner trionfa agli Australian Open: abbiamo un Re. Jannik dopo il trionfo: “Auguro a tutti i bambini la libertà che ho avuto io”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 29 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, lunedì 29 gennaio 2024.

In Spagna fa discutere la situazione la crisi in casa Barcellona: “Casting post Xavi”, titola il Mundo Deportivo sul sostituto in panchina del tecnico. “Sin salida”, si legge invece sulla prima pagina di AS.