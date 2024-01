Milan e Inter in ansia: oggi nuova udienza per il ricorso al Tar

Mentre Milan ed Inter proseguono i loro rispettivi percorsi in campo, al di fuori del terreno di gioco continua a tenere banco il caso San Siro. Oggi nuova udienza al Tar sul vincolo

Sono ore importanti per Milan ed Inter, e non solo per quanto accaduto nell’ultimo weekend di Serie A. I nerazzurri viaggiano spediti e dopo aver vinto la Supercoppa hanno ripreso alla grande la marcia in campionato battendo la Fiorentina in trasferta, con annesso controsorpasso alla Juve.

Decisamente rivedibile il Milan che sprecando due calci di rigore, e facendosi riprendere nel finale ha pareggiato in casa per 2-2 contro il Bologna, rallentando ancora il passo in Serie A. Oggi però a tenere banco sono le vicende che viaggiano al di fuori dei confini del terreno di gioco, seppur per certi versi lo riguardino.

Il protagonista è infatti lo stadio San Siro, sempre al centro di una lunga diatriba sul futuro. Al netto del nuovo progetto di ristrutturazione vociferato nei scorsi giorni, il Comune di Milano attende la decisione del TAR in merito al ricorso contro il vincolo della Soprintendenza sulla demolizione del secondo anello. Una situazione che se confermata toglierebbe ogni possibilità di demolizione.

Nuova udienza al Tar sul ricorso contro il vincolo: le ultime su San Siro

La decisione del TAR arriverà solamente il prossimo 14 marzo, ma intanto oggi, come evidenziato anche da ‘Calcioefinanza’ ci sarà una nuova udienza sulla trattazione dell’istanza di accesso agli atti.

Un vincolo che se confermato porterebbe di conseguenza allo stop relativo all’ipotesi di abbattimento dell’impianto. L’ultima udienza relativa dello scorso 12 gennaio aveva portato alla necessità di un ulteriore approfondimento della situazione, vista delicatezza e complessità del tema.

Il Tar della Lombardia aveva spiegato: “Ritenuto che la complessità delle questioni poste dalle parti richieda gli approfondimenti propri della fase di merito, con conseguente fissazione dell’udienza per la relativa trattazione. Ritenuto, ai fini dell’osservanza dei termini di cui all’art. 87 cpa, di fissare per la trattazione dell’istanza di accesso ex art. 116 cpa la camera di consiglio del 29.01.2024“, la decisione era quella di “fissare per la trattazione del merito l’udienza del 14.03.2024”.