La nebbia ferma i nerazzurri: UFFICIALE, partita rinviata

A causa della troppa nebbia la partita dei nerazzurri è stata rinviata. La decisione è UFFICIALE e ora bisogna trovare una nuova data

Le condizioni meteorologiche sono, molto spesso, un fattore determinante nello sviluppo di una partita: alle volte abbiamo visto gare venire disputate nonostante una vera e propria tempesta di pioggia. Alle volte invece non è possibile far svolgere, regolarmente, il match e le motivazioni sono diverse.

Quando la pioggia è talmente tanta da non permettere alla palla di avere un rimbalzo regolare, la partita non viene disputata. Altro caso è la nebbia che impedisce ai tifosi ma soprattutto ai protagonisti in campo di avere la corretta visione di quanto succede in campo. Proprio a causa della nebbia non si è disputato il match tra Atalanta e Renate valido per il posticipo della ventitreesima giornata del girone A del campionato di Serie C. Non è ancora stata decisa una data per il recupero della sfida.