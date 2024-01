Juve, scelto l’erede di Allegri: vogliono Klopp

L’allenatore tedesco ha già annunciato che a fine stagione si chiuderà la sua lunghissima militanza sulla panchina del Liverpool

Con un messaggio toccante rivolto ai suoi tifosi, lo scorso venerdì Jurgen Klopp tra lo sgomento generale ha anticipato una decisione a dir poco clamorosa. Dopo nove stagioni di fila trascorse sulla panchina del Liverpool, l’allenatore tedesco lascerà l’incarico il prossimo giugno. Una decisione sofferta ma inevitabile, come spiegato da un tecnico che è apparso particolarmente provato a livello di energie mentali dopo tanti anni di lavoro in una piazza di altissimo livello.

Nelle sue intenzioni iniziali, vi sarebbe il desiderio di trascorrere almeno una stagione distante dai riflettori, così da potersi riappropriare di quella vita normale che ormai non gli appartiene più da tempo. Dopo aver ricevuto il primo incarico come allenatore al Mainz nel febbraio 2001, Klopp non si è mai più fermato prima al Borussia Dortmund e poi al Liverpool. Giunti alla ventitreesima stagione consecutiva su una panchina, il tecnico tedesco ha così deciso di prendersi un periodo di meritato riposo.

Almeno sulla carta, Klopp non accetterà dunque offerte provenienti né da club né da Federazioni. Inevitabilmente, conoscendo certe dinamiche di mercato, non mancheranno però i sondaggi nei suoi confronti: da una ricchissima Arabia Saudita che non attira certo le simpatie dell’allenatore, a grandi club in Europa che potrebbero decidere di cambiare guida tecnica durante i prossimi mesi.

Calciomercato Juve, scelto Klopp come prossimo allenatore

Nell’ultimo sondaggio lanciato su Calciomercato.it, si è dunque parlato sia di Klopp che di Xavi, altro allenatore che lo scorso weekend ha anticipato di aver già comunicato al Barcellona l’addio a fine stagione.

Come soluzione preferita ai nostri utenti, è stato votato l’approdo del tecnico del Liverpool alla Juventus con il 55%. Ipotesi decisamente più gradita rispetto all’ingaggio di Klopp da parte del Milan, al secondo posto con il 15%. Più staccata la possibilità di un suggestivo trasferimento al Napoli, opzione scelta dal 13% degli utenti. Non scalda invece il nome di Xavi, meno gradito in ordine di preferenze rispetto all’ex Borussia Dortmund per i club italiani.