Conte in Serie A: una big tagliata fuori

Le ultime sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico italiano potrebbe far ritorno in Serie A: il punto della situazione in vista della prossima stagione

La voglia di Italia per Antonio Conte è tanta. Il tecnico, dopo l’avventura con il Tottenham, si prepara a ripartire e in cima ai suoi desideri c’è un ritorno in Serie A, ma serve chiaramente un progetto che gli possa permettere di vincere fin da subito.

Conte vuole tornare da protagonista e vuole chiaramente un progetto ambizioso. In questi giorni il suo nome è stato accostato tanto al Milan: i tifosi rossoneri, come è possibile leggere sui social, farebbero carte false per averlo, ma al momento il suo profilo, troppo costoso, non scalda la dirigenza di via Aldo Rossi. Le prossime settimane capiremo se Furlani e Cardinale cambieranno idea, magari sotto suggerimento di Ibrahimovic, ma per Conte le opportunità , chiaramente, non mancano.

Futuro Conte, dal Napoli alla Juve: il punto

Chi ha provato a far sul serio con Conte è stato soprattutto Aurelio De Laurentiis, che lo avrebbe voluto a Napoli fin da subito dopo l’esonero di Rudi Garcia.

Il tecnico ex Inter e Juventus, però, non ha rifiutato l’offerta, consapevole del fatto che in estate ci saranno altre possibilitĂ .  Restando in Serie A, Conte rappresenta un sogno anche per la Roma dei Friedkin, dopo l’addio di Jose Mourinho, ma nell’ultimo periodo si è parlato anche di un clamoroso ritorno a Torino, per raccogliere l’ereditĂ di Massimiliano Allegri. Un’ipotesi questa che al momento non sta decollando: è il giornalista Mombano a smentirla, attraverso il proprio profilo social. Il tweet è alquanto eloquente: “Conte-Juve 0,001%”, le possibilitĂ di vedere il tecnico sulla panchina della Vecchia Signora appaiono davvero pochissime, ma non proprio nulle.