Addio Milan: il difensore giocherà a Londra

Il punto sulla difesa del Milan a poche ore dalla conclusione del calciomercato. Un obiettivo può giocare a Londra

E’ ancora aperta la caccia al nuovo centrale di difesa per il Milan. Il tempo stringe e le speranze sono sempre meno, ma Stefano Pioli si augura di poter ricevere il regalo proprio sul gong, come era successo con Luka Jovic in estate.

I rossoneri d’altronde fra un po’ torneranno a giocare ogni tre giorni e per il rientro di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori servirà ancora aspettare. Il primo a tornare a disposizione sarà il tedesco, ma non prima di un mesetto.

Il Diavolo nei giorni scorsi ha provato a mettere le mani su Alessandro Buongiorno. Un colpo che avrebbe cambiato gli equilibri del reparto difensivo, ma i rossoneri hanno dovuto fare i conti con le resistenze del Torino e del suo presidente, Urbano Cairo, convinto di poter incassare di più in estate. In questi giorni al Milan sono stati accostati tanti giocatori, ora la sensazione è che se dovesse arrivare qualcuno lo farà in prestito con diritto di riscatto.

Può così restare in piedi l’ipotesi Trevoh Chalobah, che al Chelsea non sta trovando spazio. Il difensore non ha praticamente mai giocato in questa stagione ed è pronto a fare le valigie. Su di lui, però, si registra – come riporta Sky Sport UK – l’interesse anche del West Ham. Il difensore inglese potrebbe dunque rimanere a Londra, per provare a rilanciarsi.

Milan, niente colpo in difesa: il punto della situazione

Al Milan, l’acquisto di Chalobah non convince fino in fondo. L’inattività è certamente il maggior punto interrogativo per un calciatore che dovrebbe tornare utile nell’immediato, in attesa dei recuperi dei titolari.

Proprio per questo non è da escludere che alla fine il Milan decida di rimanere con gli uomini che ha a disposizione. In questo momento i titolari sono Simon Kjaer e Matteo Gabbia, ma all’occorrenza possono giocare sia Jan-Carlo Simic, che non ha fatto male quando è stato chiamato in causa, che Theo Hernandez. In rosa, poi, dopo il lungo infortunio, è tornato a disposizione anche Marco Pellegrino, che potrebbe però lasciare il Diavolo in queste ore di mercato per giocare con maggiore continuità.