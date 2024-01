Subito fuori rosa: pugno duro contro il nuovo acquisto

Il nuovo acquisto è subito messo fuori rosa dopo l’esordio con la squadra: il tecnico spiega la decisione e lo avvisa

Fuori squadra dopo qualche giorno dal suo arrivo. Il tecnico usa il pugno duro e lo fa con parole che non lasciano dubbi sulla scelta tecnica.

Arrivato in prestito pochi giorni fa, ha fatto in tempo a collezionare appena ventotto minuti prima di finire ai margini della prima squadra. Hannibal Mejbri, 21enne trequartista franco-tunisino, ha iniziato come peggio non poteva la sua avventura al Siviglia.

Acquistato a titolo temporaneo dal Manchester United, il giovane calciatore è stato messo fuori squadra da Quique Sanchez Flores. Lo stesso tecnico degli andalusi ha voluto motivare la sua decisione, spiegando che il 21enne dovrà approfittare di questo periodo per capire cosa vuol dire indossare la maglia del Siviglia e quali sono i comportamenti da avere in campo.

Siviglia, Hannibal fuori squadra: il motivo

Il tecnico Sanchez Flores in conferenza stampa ha fatto chiarezza sull’assenza del nome del calciatore dalla lista dei convocati per la sfida di quest’oggi contro l’Osasuna.

“Dopo aver parlato con lui e aver visto i suoi primi minuti a Girona, gli abbiamo dato il tempo necessario per capire dove si trova, cosa significa il club e come vogliamo vederlo giocare – le parole dell’allenatore in conferenza – Gli abbiamo concesso questo periodo di apprendimento in modo che possa vedere le cose dall’esterno. Tornerà in squadra come qualsiasi altro giocatore, e si spera possa dare il suo contributo fino al termine della stagione“.

L’allenatore continua nella sua spiegazioni: “Questi giovani arrivano in un club grande come il Siviglia, in un periodo difficile e hanno bisogno di tempo per adattarsi. A volte, le cose sono più chiare dall’esterno che dall’interno, e dal nostro punto di vista, aveva bisogno di fare un passo indietro per vedere come siamo organizzati. Vogliamo che si applichi e crediamo che capirà perfettamente cosa vogliamo da lui”.