Asllani ringrazia Calhanoglu e si prende l’Inter: “Convinto della mia scelta”

Un gol di Lautaro Martinez dopo un quarto d’ora premia l’Inter contro la Fiorentina. Assist per Asllani che ha commentato la sua serata

L’Inter sbanca il Franchi e supera di misura la Fiorentina in una serata da non sbagliare. I nerazzurri grazie ad un colpo di testa vincente di Lautaro Martinez hanno quindi raccolto il bottino pieno effettuando il sorpasso alla Juventus in vetta.

Tra i protagonisti di serata anche Asllani che ha sostituito perfettamente Calhanoglu trovando anche l’assist per il gol di Lautaro. Di questo ed altro ha parlato nel post partita a ‘Dazn’: “Hakan mi aiuta tutti i giorni e lo ringrazio. Sono rimasto con convinzione ed umiltà”. Sulla circostanza del gol: “C’era Parisi che marcava Lautaro e ho provato”, mentre sulle pressioni di serata “Il mister mi lascia sempre tranquillo e sono contento che mi abbia lasciato con la mente libera. Siamo stati bravi, ci siamo aiutati e abbiamo portato a casa il risultato. Sono convinto della mia scelta, ho campioni incredibili a fianco. Voglio continuare così e proverò a ritagliarmi il mio spazio”.