Juventus, Allegri spiega le esclusioni di Yildiz e Danilo

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri spiega le sue scelte di formazione

La Juventus affronta l’Empoli in un match fondamentale per assicurarsi di arrivare davanti all’Inter al big match di San Siro della prossima settimana. Sfida da non fallire per i bianconeri, con un paio di scelte di formazione particolari.

In particolare, in panchina Yildiz per Milik e Danilo per Alex Sandro. A ‘DAZN’, Massimiliano Allegri ha giustificato così le sue decisioni: “Yildiz in panchina è una scelta per la partita, la gara con l’Inter non c’entra niente. Credo Milik serva di più in questa gara, vedremo se l’avremo indovinata, comunque è in buona forma. Danilo in panchina per la diffida? Meglio non andare a Milano con soli tre difensori…”.