Nulla da fare per Allegri: out per l’Empoli

La Juventus si sta preparando in vista della prossima giornata di campionato. Il duello a distanza con l’Inter è aperto ma Allegri potrebbe arrivare alla gara contro l’Empoli ancora con un big ko

Sabato pomeriggio a Torino arriverà l’Empoli, prossimo avversario della Juventus che ha tutte le intenzioni di proseguire sulla scia positiva dell’ultimo periodo. I bianconeri contendono lo scudetto all’Inter in una battaglia senza esclusione di colpi che potrebbe anche protrarsi fino alla fine.

Intanto Massimiliano Allegri è al lavoro in campo per portare la rosa nelle migliori condizioni possibili al prossimo appuntamento di sabato pomeriggio previsto per le ore 18. Un’altra gara da portare a casa per la Juve, che si ritroverà di fronte un Empoli rinato dopo la cura Nicola, reduce dalla bella e netta vittoria della scorsa settimana contro il Monza.

Intanto Allegri fa anche la conta degli infortunati, e continua a tenere d’occhio la situazione relativa a Federico Chiesa che aveva già saltato la vittoriosa trasferta di Lecce.

Proseguono i problemi fisici del figlio d’arte che ha svolto lavoro personalizzato anche a margine dell’allenamento odierno e difficilmente sarà disponibile per la gara contro l’Empoli in programma sabato. Ancora a parte Rabiot, De Sciglio ed anche il partente Moise Kean.