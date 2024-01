Nuova debacle e dimissioni UFFICIALI: salta la panchina

Dopo l’ennesima debacle sono arrivate le dimissioni ufficiali: salta la panchina

Salta la panchina dopo l’ennesima debacle. Una delusione incredibile per quelli che sono stati i risultati conseguiti che hanno portato il tecnico a diramare le proprie dimissioni, che sono state accettate. Ora servirà trovare una nuova guida tecnica.

L’eliminazione in Coppa d’Africa è stata un colpo durissimo per l’Algeria, prematuramente eliminata in un girone decisamente alla portata. Fatale, dopo i pareggi contro Angola e Burkina Faso, è stata la clamorosa sconfitta subita per mano della Mauritania, che non aveva mai vinto una partita nel corso della sua storia durante la competizione.

Un ultimo posto con conseguente eliminazione che ha del clamoroso. Tutto questo ha portato alle dimissioni del ct Djamel Belmadi. Lui che alla guida della nazionale algerina aveva vinto la Coppa d’Africa nel 2019 in Egitto, superando in finale il Senegal, ma che da lì in poi aveva collezionato una serie di clamorosi fallimenti. L’eliminazione nella fase a gironi dell’edizione continentale attuale fa infatti il paio con quella subita tre anni prima, da campione in carica, sempre ai gironi. A queste due debacle va poi aggiunta la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Una serie di traguardi non centranti che hanno quindi obbligato il ct a dimettersi dopo la gara. Dimissioni che sono state accettate dalla Federazione, che ora dovrà trovare un nuovo ct.