Juve, Allegri deve fare a meno del ‘suo’ Rabiot: massima cautela in vista dell’Inter

La Juventus è al lavoro per la sfida casalinga contro l’Empoli. Ha accolto il volto nuovo Tiago Djalò ed è pronta a salutare – almeno fino a fine stagione – Moise Kean. I ragazzi di Allegri si sono allenati questa mattina

Il difensore portoghese sarà presentato domani alle pore 15 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Chiesa e Rabiot si sono allenati a parte, il francese è certo della sua assenza sabato contro i toscani.

La Juventus è al lavoro in vista della sfida contro l’Empoli di sabato sera. O meglio tardo pomeriggio, insomma prima di cena alle ore 18:00. Un aperitivo bianconero, che i tifosi della ‘Signora’ sperano non vada di traverso. ‘Madama’ giocherà questo turno da prima in classifica e in caso di vittoria sarebbe certa di restarci, indipendentemente dal risultato dell’Inter contro la Fiorentina. In attesa chiaramente del ‘Derby d’Italia’ del 4 febbraio a Milano, San Siro. E del recupero della sfida tra Inter e Atalanta, in programma sempre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ il prossimo 28 febbraio. Fino a quel momento, la classifica sarà vincolata ad un asterisco alla voce partite giocate per i nerazzurri.

La formazione di mister Massimiliano Allegri da oggi ha accolto in gruppo Tiago Djalò, che dopo il test di ieri ha iniziato a lavorare con la squadra per un graduale inserimento: il portoghese ha svolto una parte di allenamento con i nuovi compagni. Per quanto riguarda Federico Chiesa e Adrien Rabiot, la situazione è diversa. L’italiano è da valutare nel corso dei giorni. Il francese non ci sarà per certo sabato contro l’Empoli. Entrambi si sono allenati a parte nella sessione odierna.

Juventus, verso l’Empoli: Adrien Rabiot out, la via è quella precauzionale in vista del ‘Derby d’Italia’

Lo staff tecnico e quello medico della Juventus procedono in maniera molto cauta per quanto riguarda Adrien Rabiot: con il muscolo del polpaccio non si scherza. L’intenzione è quella di recuperare il francese per il big match contro l’Inter.

Il francese salterà la seconda partita di fila, dopo la trasferta vittoriosa di Lecce. E questa è già una notizia. Perchè dopo la sfida col Cagliari, in casa, per somma di ammonizioni; la trasferta contro il Genoa, per una contusione; e appunto l’ultimo giro di giostra in Salento, Adrien Rabiot non giocherà neanche la gara con l’Empoli. Due consecutive il numero ’25’ non le aveva mai saltate.

Il problema al polpaccio del centrocampista è una questione delicata. Il fastidio permane e l’affaticamento non lascia sereno il giocatore di poter lavorare a dovere. Già nella settimana prima di Lecce-Juve, la sensazione era di uno staff tecnico e medico che voleva andarci ‘con i piedi di piombo’. L’assenza in Salento e la notizia di ieri hanno confermato la posizione della società. Rabiot non ha giocato a Lecce e non ci sarà con l’Empoli. Il giocatore si allena a parte e con la dovuta cautela, non c’è l’intenzione di rischiare nulla. Anche mister Allegri è d’accordo e sa che dovrà fare a meno del suo centrocampista preferito. Lo score della Juventus senza ‘Cavallo Pazzo’ in campo racconta di due vittorie (Cagliari e Lecce) e un pareggio (Genoa); nella cautela, la fortuna: il calendario viene incontro ai bianconeri. Per la quarta sfida senza ‘Il Duca’ ci sono i toscani, non propriamente un avversario di primo livello. Che invece è l’Inter ed infatti è quello l’obiettivo a cui si punta, per il ritorno di Rabiot. C’è fiducia, ma ci vuole il massimo della cautela.