Frenata Lautaro, l’annuncio spaventa l’Inter: “Non è facile”

L’attaccante argentino ha deciso l’ultima Supercoppa Italiana con la sua rete allo scadere

A coronamento di una stagione sin qui praticamente perfetta, Lautaro Martinez lo scorso lunedì sera ha alzato per la prima volta da capitano dell‘Inter un trofeo. Una Supercoppa Italiana che, tra le altre cose, lo ha visto protagonista con il gol vittoria siglato contro il Napoli in piena zona recupero.

Del momento vissuto dal centravanti argentino ha parlato il suo agente, Alejandro Camano, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Sportiva’: “Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d’Europa: lui e l’Inter sono migliorati tanto, è la seconda squadra d’Europa a un livello calcistico incredibile, siamo molto felici”.

Per quanto riguarda invece il rinnovo di contratto di cui si discute da tempo, il noto procuratore ha frenato l’entusiasmo: “Trovare un accordo non è facile ci sono tanti aspetti di cui discutere, oggi non c’è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza, ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto e oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è sulla serie A e sulla Champions”.

Calciomercato Inter, l’agente su Lautaro: “Lavoriamo sull’accordo”

Le parti proseguono dunque i contatti per raggiungere un’intesa il prima possibile, come confermato dall’agente di Lautaro Martinez.

Considerato il forte legame che lega l’argentino all’Inter, un nuovo contratto potrebbe comunque arrivare entro fine stagione: “Tanti attaccanti hanno giocato con Lautaro, da Lukaku a Dzeko fino a Thuram, la verità è che è un generoso e chi gioca con lui diventa protagonista: lui è un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo”.