Cinque anni di squalifica e partita persa: è successo di tutto

Ancora un episodio di grave violenza su un campo di calcio italiano. La squalifica arrivata è stata esemplare: stop lunghissimo

Non si placa la violenza sui campi in giro per l’Italia. L’ultimo episodio increscioso è avvenuto nel girone A di seconda categoria siciliana a margine della sfida tra Galactic Academy e Città di Giuliana, sospesa sul punteggio di 2-2.

Una vicenda che ruota tutta intorno ad un gesto violento da parte di un calciatore del Galactic, che ha quindi ricevuto una sanzione esemplare. Nel dettaglio la vicenda è stata spiegata dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che ha preso le proprie decisioni: “Al 43′ del secondo tempo, il calciatore Dell’Oglio Gaspare (Galactic Academy) a gioco in svolgimento, con fare arrogante, minaccioso ed intimidatorio, assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro che poi spingeva con estrema violenza con entrambe le mani al petto, provocandone la caduta a terra e causando escoriazioni alle gambe, ai gomiti, dolore alla schiena, momentaneo smarrimento, mancanza di respiro, senso di vomito, stordimento e capogiri, continuando altresì con una condotta offensiva e minacciosa, dopo la notifica del provvedimento di espulsione“.

Come si apprende dalla nota, considerate le proprie condizioni fisiche l’arbitro ha quindi deciso di non proseguire con a direzione di gara e “nel contempo un soggetto già inibito, riconducibile alla Società, assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro stesso”. Dunque “sancita la responsabilità della Società Galactic Academy alla quale va addebitato quanto ascrivibile al proprio calciatore” sono stati presi alcuni provvedimenti.

Partita persa e cinque anni di squalifica: disastro in seconda categoria

Il giudice sportivo alla luce di quanto accaduto si è riservato quindi di infliggere il ko per 0-3 a tavolino al Galactic Academy, oltre ad una ammenda di ben 300 euro.

Dal punto di vista strettamente disciplinare per il calciatore protagonista dell’atto violento è invece arrivata una lunghissima squalifica che dovrà scontare fino al 22/01/2029. Praticamente cinque anni di squalifica che sanciscono una presa di posizione netta dopo quanto accaduto.