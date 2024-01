Polemiche Napoli-Inter, irrompe Bonolis: “Ci saranno sempre”

La coda di polemiche di Napoli-Inter non si è ancora placata. A commentare la vittoria dei nerazzurri ci ha Paolo Bonolis, grande tifosi meneghino

Nella serata di ieri è stata assegnata la Supercoppa Italiana con il successo dell’Inter di misura contro il Napoli. Decisiva la zampata vincente di Lautaro Martinez arrivata proprio nel recupero, che ha di fatto assegnato la coppa alla squadra di Simone Inzaghi.

Ennesimo successo in Supercoppa per l’allenatore meneghino che torna da Riyad con la consapevolezza di avere una squadra forte e pronta a lottare fino alla fine per tutti i traguardi ancora aperti: dallo scudetto alla Champions League.

Quinto successo nella competizione per Inzaghi, che è ora il tecnico ad averne vinte di più in assoluto. Inevitabile quindi esaltare anche il suo lavoro nel giudizio del successo di ieri. In merito alla questione è quindi intervenuto Paolo Bonolis, tifosissimo dell’Inter, che intervistato da ‘Controcalcio.com’ ha ammesso: “C’è da dire di tutto l’insieme di una società, non solo del tecnico. Così com’è stato alla Lazio, quand’era l’allenatore biancoceleste, allo stesso modo all’Inter, la Supercoppa italiana, come lo scudetto o qualsiasi altro titolo non viene vinto da una persona sola, ma da un insieme di persone che trovano la giusta amalgama e riescono a percorrere la strada che quel trofeo prevede”.

Napoli-Inter, il commento di Bonolis: da Inzaghi alle polemiche arbitrali

Grandi elogi per tutti e soprattutto per Inzaghi nelle parole di Bonolis che ha sottolineato: “Il merito è di Inzaghi, ma anche della società: è una cosa che si condivide“.

A margine della gara vinta contro il Napoli non sono però mancate anche le polemiche per la gestione arbitrale del direttore di gara Rapuano. Un dibattito aperto nel post partita che non ha trovato ancora fine, e che viene liquidato da Bonolis con una semplice uscita: “Ovviamente o vinci quattro a zero, e le polemiche stanno a zero, o ci saranno sempre“.

Prova quindi a chiuderla così il conduttore televisivo, che intanto si gode il successo della sua Inter.