Pagano la clausola, dal Milan al bianconero: affare da 50 milioni

L’affare da cinquanta milioni di euro rischia di far restare il Milan a mani vuote: bianconero per cinquanta milioni di euro

Quarta vittoria consecutiva per il Milan che consolida così il terzo posto in classifica e continua a restare in scia di Juventus e Inter.

I rossoneri puntano ad un piazzamento Champions, provando al contempo ad andare avanti in Europa League, sperando in un rallentamento delle due prime della classe per rientrare nella lotta scudetto. Intanto il mercato va avanti e il difensore è la priorità per questi ultimi dieci giorni di trattative invernali.

Ma è già tempo di proiettarsi al futuro e nel futuro del Milan c’è sicuramente un nuovo bomber. Giroud resta il perno dell’attacco rossonero pur avendo il contratto in scadenza, Jovic dimostra che in squadra può starci benissimo, ma serve un giovane bomber a cui affidare nei prossimi anni il peso del reparto offensivo. Tra i nomi monitorati dai dirigenti del Milan c’è Benjamin Sesko, 20 anni, bomber del Lipsia con una clausola da 50 milioni di euro.

Proprio sul centravanti sloveno, sette gol in stagione con il club tedesco, si registrano novità importanti con il club bianconero pronto a pagare la clausola e soffiarlo al Milan.

Calciomercato Milan, pagano la clausola di Sesko

Benjamin Sesko è uno dei nomi caldi del mercato del Milan, un attaccante giovane ma già con una grande esperienza internazionale. Un profilo che piace non soltanto ai rossoneri che ora devono vedersela con l’inserimento del Newcastle.

Stando a quanto riferisce ‘Football transfers’, infatti, i Magpies hanno individuato in Sesko il nome giusto per la prossima stagione. La società inglese ha intenzione di ringiovanire la rosa e lo sloveno è un calciatore che piace e che rientra nelle nuove linee guida. Ecco perché in estate può arrivare il pagamento della clausola da 50 milioni di euro che metterebbe fuori causa il Milan.