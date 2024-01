No all’Atletico Madrid: bomber bianconero subito al Milan

L’attaccante potrebbe lasciare il club bianconero nei prossimi giorni dopo la trattativa andata in fumo con gli spagnoli

Saranno degli ultimi giorni di mercato di fuoco quelli che ci separano dalla scadenza della finestra invernale. In un mercato che ha faticato a decollare sino a questo momento, l’ultima settimana potrebbe rivelarsi come quella decisiva per le ultime importanti operazioni in entrata e in uscita.

Tra le grandi assenti sino ad oggi non può non essere menzionato ad esempio il Milan. Il club rossonero, rispetto alle grandi premesse che avevano accompagnato l’avvicinamento a questa sessione, non ha sganciato grandi colpi. A parte il ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia e l’investimento sul giovane Filippo Terracciano dal Verona, la formazione allenata da Stefano Pioli non ha accolto altri nuovi acquisti.

Eppure, nelle richieste espresse dal tecnico, era stata evidenziata la necessità di aggiungere almeno un altro centrale ed un nuovo attaccante. Nel primo caso è stato fatto più di un tentativo per Alessandro Buongiorno, considerato però quasi incedibile in questo gennaio dal Torino. Nel secondo, invece, il buon rendimento avuto da Luka Jovic nell’ultimo periodo ha reso meno urgente la ricerca. A proposito di centravanti, dall’Inghilterra nelle scorse ore è stato accostato proprio ai rossoneri un profilo di livello internazionale.

Calciomercato Milan, sondaggio per Wilson dopo il no all’Atletico Madrid

A svelare la clamorosa indiscrezione è stato il ‘Daily Mail’, secondo cui il Milan avrebbe immediatamente tentato un primo approccio con Callum Wilson dopo aver saputo dell’esito negativo della trattativa con l’Atletico Madrid, che ha poi raggiunto un accordo verbale con la Juventus per Moise Kean.

Anche per questa ragione, infatti, i ‘Colchoneros’ hanno cambiato obiettivo e stanno per definire con la Juventus l’approdo nella Capitale spagnola di Moise Kean. Tornando al centravanti di proprietà del Newcastle, di rientro da un infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese, potrebbe ricevere subito una proposta per il trasferimento immediato in maglia rossonera. Operazione in ogni caso non semplice non solo per il poco tempo a disposizione, ma anche per la valutazione da circa 15 milioni di euro dell’attaccante. Il club inglese non ha infatti intenzione di cedere l’attaccante in prestito, anche a fronte della scadenza del contratto nel giugno 2025.