Juve, le ultime dal ‘JTC’: novità su Chiesa e Rabiot, per Djalò inserimento graduale

La Juventus mette nel mirino la sfida con l’Empoli, che permetterebbe ai bianconeri in caso di vittoria di mantenere la vetta della classifica, seppur in virtù della gara da recuperare dell’Inter contro l’Atalanta

La squadra di mister Allegri si è allenata questo pomeriggio, C’è un Tiago Djalò in più, che da domani verrà gradualmente inserito nella rosa. Ci sono novità sulle condizioni di Chiesa e Rabiot.

La Juventus lavora in vista della sfida di sabato in casa con l’Empoli, fischio d’inizio alle ore 18. Nel frattempo, il mondo bianconero accoglie Tiago Djalò. Il classe 2000 è arrivato domenica intorno a mezzanotte ed ha effettuato ieri le visite mediche, diventando poi ufficialmente un nuovo giocatore della ‘Signora’.

L’ex-Lille ha svolto un test questa mattina e da domani ci sarà un graduale inserimento con la rosa di mister Massimiliano Allegri. Il difensore sarà presentato giovedì alle ore 15 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Juventus, le ultime dalla Continassa: Rabiot out per l’Empoli, Chiesa da valutare

I tifosi bianconeri monitorano con grande attenzione le condizioni di Rabiot e Chiesa, che hanno lavorato a parte anche quest’oggi.

La Juventus sabato accoglie tra le mure amiche l’Empoli. I bianconeri sono tornati al lavoro questo pomeriggio. Nella gara contro il Lecce, le assenze portavano il nome di Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Il giocatore italiano ha avuto un riacutizzarsi del dolore al ginocchio, in seguito al trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro, quello operato. Il francese è alle prese con un fastidioso affaticamento al polpaccio.

I due top player della rosa di Max Allegri si sono allenati accorta con un programma a parte. Dallo ‘Juventus Training Center’, però, filtrano alcune novità. Per il centrocampista transalpino nulla da fare, si preferisce la via precauzionale. Adrien Rabiot è out per la gara con l’Empoli, non ci sarà contro i toscani. Per quanto riguarda Federico Chiesa, determinante sarà load valutazione delle condizioni del ginocchio, giorno dopo giorno, da oggi a sabato. Domani la squadra si troverà al mattino, presso il centro sportivo bianconero.