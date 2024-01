Yildiz manda via Chiesa: Juventus, scelta definitiva

Le ultime sulla Juve hanno come protagonisti il talento turco e il figlio d’arte, il cui contratto col club di Exor è ancora in scadenza a giugno 2025

L’esplosione di Yildiz, oggi quasi un titolarissimo dell’attacco bianconero, ha messo all’angolo Federico Chiesa. A frenare il figlio d’arte ci si sono messi poi i problemi fisici, con l’ultimo che gli ha fatto saltare la sfida col Lecce che ha permesso alla Juventus di sorpassare l’Inter in vetta.

Il futuro della Juve è la ‘stella’ turca, un futuro dove potrebbe non trovare posto il classe ’97 azzurro. A tal proposito non vanno per nulla dimenticati gli ostacoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, con Giuntoli del resto già propenso a cederlo – come Vlahovic, ora ‘resuscitato’ con 5 gol nelle ultime cinque partite – nello scorso calciomercato estivo.

Chiesa ha un buon mercato in Premier e piace anche al Bayern Monaco, ma è da vedere se arriveranno o meno offerte davvero soddisfacenti. La base d’asta sarebbe sui 60 milioni di euro, cifra piuttosto alta considerato il rendimento di Chiesa e la sua fragilità fisica. Non dimenticando, appunto, la questione contrattuale. Fra un annetto sarebbe ingaggiabile a costo zero.

Tornando a Yildiz, la Juventus è pronta a blindarlo con un nuovo contratto. Una scelta che è identica a quella fatta dalla maggioranza dei followers di X, in risposta al sondaggio di Calciomercato.it.

Yildiz il futuro della Juventus: “Rinnovo a tutti i costi”

“Yildiz sta conquistando tutti, mentre Chiesa è in scadenza di contratto nel 2025. Cosa dovrebbe fare la Juventus col numero 7”. Più del 50 per cento ha votato la prima opzione, “Rinnovo a tutti i costi”. La seconda più votata, ma staccatissima, è stata “Cessione a fine stagione”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Yildiz sta conquistando tutti, mentre #Chiesa è in scadenza di contratto nel 2025. Cosa dovrebbe fare la #Juventus col numero 7❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 22, 2024

L’opzione “Andare a scadenza” ha preso poco più del 10% dei voti, mentre quarta e ultima quella dello “Scambio con Ferran Torres”.