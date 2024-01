Sfogo totale, Allegri avvisato: “Mai più in campo”

Nonostante la vittoria della Juventus sul campo del Lecce, non sono mancate le polemiche in casa bianconera

Un successo fondamentale per la Juventus quello ottenuto questa sera nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Con lo 0-3 in trasferta con il Lecce, infatti, la formazione di Massimiliano Allegri ha scavalcato l’Inter in vetta alla classifica approfittando della partita in meno dei nerazzurri, impegnati in Arabia Saudita con la Supercoppa Italiana.

La squadra di Simone Inzaghi, attesa domani sera alla finalissima contro il Napoli per tentare di alzare il primo trofeo di questa stagione, dovrà recuperare la gara persa il prossimo 28 febbraio in uno scontro non semplice contro l’Atalanta. Prima di quella data, però, si giocherà l’attesissimo derby d’Italia che potrebbe dare delle indicazioni fondamentali sul duello scudetto tra nerazzurri e bianconeri.

Questa sera, a decidere i tre punti in favore degli uomini di Allegri, è stata la doppietta del solito Dusan Vlahovic completata dalla rete del tris di Gleison Bremer. Il centravanti serbo, in particolare, sta vivendo forse il momento migliore dal suo approdo a Torino, galvanizzato dalle tante reti decisive messe a segno nelle ultime settimane. Una sfida totale con il rivale Lautaro Martinez, attualmente leader della classifica marcatori con 18 gol.

Lecce-Juventus, bufera su Miretti: “Ho i paraocchi per non guardarlo”

Nonostante il largo risultato, non tutto questa sera per la Juventus contro il Lecce è andato per il verso giusto.

Il primo tempo dei bianconeri non è stato affatto semplice, con poche occasioni da gol e il risultato bloccato sullo 0-0. A scuotere la partita ci ha pensato nella ripresa Allegri con i cambi, su tutti quello di Miretti. Il giovane centrocampista non ha certo disputato una grande partita ed è stato preso di mira dai tifosi della Juve sui social. Secondo alcuni utenti juventini, il tecnico toscano avrebbe dovuto effettuare la sostituzione qualche minuto prima. Se per qualcuno è stato definito come un ‘calciatore non da Juve’, altri hanno invece implorato Allegri di ‘non fargli vedere più campo’.

